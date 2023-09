Pánico al tándem González-Guerra: en Ferraz no les llega la camisa al cuello

Ferraz no está dispuesto a que el acto que protagonizarán este miércoles en Madrid Felipe González y Alfonso Guerra, con motivo de la presentación del libro de este último, pueda ser visto como un ataque a Pedro Sánchez por sus cesiones a los golpistas, especialmente la amnistía. Cargos del partido y dirigentes socialistas están siendo advertidos de que su eventual presencia podría resultar negativa en un momento especialmente delicado.

Y es que la determinación del actual secretario general de seguir gobernando de la mano de ERC y Junts, incluso con una amnistía que durante años ha rechazado, amenaza con un divorcio total entre el viejo y el nuevo PSOE. En Ferraz el hecho de que la organización del acto haya recibido una avalancha de solicitudes para acudir a la cita para presenciar la primera intervención conjunta de González y Guerra en 30 años ha provocado pánico.

La respuesta no se ha hecho esperar: en tono admonitorio se advierte de que la presencia de responsables del PSOE a distinta escala puede ser vista como un ataque al secretario general, por lo que se recomienda que desistan de su intención de acudir.

Tras conocerse la purga de Nicolás Redondo, el número de personas que ha expresado su disposición a asistir ha crecido de forma exponencial y en Ferraz no han tenido otra ocurrencia que recurrir al ordeno y mando. La camisa no les llega al cuello y han sacado a relucir su vena más totalitaria.

De modo que no pocos dirigentes socialistas han recibido un toque, advirtiéndoles de lo inconveniente que resultaría que el acto pudiera interpretarse como una moción de censura interna a Pedro Sánchez por su ignominioso compadreo con los separatistas.

Ferraz da por descontado que que González y Guerra no se van a cortar a la hora de expresar su opinión, y por eso no quiere, bajo ningún concepto, que se interprete que una asistencia masiva de dirigentes socialistas sea vista como un apoyo a los planteamientos del ex presidente y ex vicepresidente del Gobierno. Dicho de otro modo: se trata de salvar a toda costa la figura de Pedro Sánchez. Y la solución, la de siempre: el clásico ándate con cuidado.