Oxfam Intermón, una ONG al servicio del socialcomunismo

Dice la ONG Oxfam Intermón «que lo que los ultra ricos no pagan, lo pagamos nosotros». Ese «nosotros» es un eufemismo, porque esta organización netamente orientada a la izquierda ha recibido una subvención del Gobierno socialcomunista de 33 millones de euros en 2021. Dinero tienen de sobra, pues han colgado un anuncio gigante en el barrio de Salamanca de Madrid, en la esquina de Diego de León con Serrano, en el que se pide poner impuestos a los ricos, junto a una bandera roja -una ‘red flag’, puntualizan- de reminiscencias soviéticas. Estos de Oxfam Intermón protagonizaron uno de los mayores escándalos de la historia de las organizaciones no gubernamentales al descubrirse que directivos y personal estaban implicados en casos de abusos sexuales, orgías y prostitución. Cómo sería la cosa que el Reino Unido les retiró las subvenciones. Y por si fuera poco, el ex presidente internacional de la ONG fue detenido por corrupción.

Aquí, en España, sin embargo, con la llegada de la izquierda al poder están en su mejor momento. Eso sí, eso de que Oxfam Intermón es una organización no gubernamental habría que matizarlo mucho. Son una organización progubermamental como la copa de un pino. Más sanchistas que el propio Pedro Sánchez, por la cuenta que les tiene. Con 33 millones de euros al año uno puede permitirse colocar anuncios gigantes, banderas rojas incluidas, en la zona más cara de Madrid: al fin y al cabo, la pagamos todos.

Que están encantados con el Ejecutivo socialcomunista es evidente: no hay nada más que ver sus mensajes, igualitos que los que vende el Gobierno. Dicen que trabajan para combatir la desigualdad extrema y, en consecuencia, reclaman ayudas a través de donativos. Presumen de que han mejorado la vida de 25,7 millones de personas -no lo ponemos en duda-, pero desde luego, con 33 millones de euros de subvenciones, la que ha mejorado, y mucho, es la suya.