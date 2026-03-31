Noelia Castillo: el verdadero cuento de la criada

¿Cuál es la diferencia entre una superviviente y una víctima? ¿Es la vida y la muerte, o es algo más? Vivir con un trauma complejo puede convertir un círculo perfecto en un laberinto; un parque en una serie de callejones sin salida y caminos irreconocibles. Cuidar a una superviviente de trauma sexual requiere más que un apoyo pasivo. Es una guerra contra el trastorno de estrés postraumático, también conocido como el TEPT. Sé amable cuando esté a la defensiva; distante cuando grite; paciente cuando desaparezca. Una superviviente no solo vive para contar la historia. Necesita lenguaje para contarla. Necesita un sistema de justicia que proteja ese relato. Necesita una comunidad que escuche sin prejuicios.

¿Qué son las palabras cuando no se pueden encontrar? ¿Qué es el hogar cuando nunca fue un lugar seguro? ¿Qué es la confianza cuando nunca se la conoció? ¿Qué es el amor cuando nunca se la amó? Un cerebro sólo puede soportar tanto antes de empezar a colapsar, ¿y qué ocurre entonces con la capacidad de decidir? Las supervivientes necesitan saber qué necesitan. A menudo no lo saben. Confunden necesidad y deseo, deseo y necesidad. Cuando se sobrevive a una violación en grupo, a una atrocidad, a un terremoto así, lo que su cuerpo secuestrado dice que quiere no suele ser lo que realmente necesita.

¿Por qué mujeres como Noelia Castillo Ramos solicitan la eutanasia? ¿Y por qué nadie intentó vencer a su TEPT? La historia de Noelia me ha tocado muy de cerca. La primera vez que España concede legalmente la eutanasia a una persona joven, ¿y a quién? A una joven de 25 años que ya no podía soportar el dolor de una violación en grupo. Se presentó como una victoria de los derechos humanos. ¿En qué mundo vivimos?

La historia de Noelia expone los puntos ciegos de la sociedad respecto a mujeres y niñas. La falta de comprensión en salud mental, especialmente del TEPT complejo. La ignorancia sobre la diferencia entre elección y autonomía frente a coacción y explotación. Muestra con claridad cómo el «mundo de los derechos humanos» se ha erigido en árbitro de la moral y la justicia, mientras impone una ideología global que aterroriza a mujeres, niñas y otros.

El caso ejemplifica un fracaso catastrófico de ese «mundo de los derechos humanos» (la ONU, Amnistía, Human Rights Watch, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos). Estas instituciones, que antes defendían la dignidad, la integridad corporal y la protección de los vulnerables, han sido capturadas por un marco rígido y selectivo que invierte prioridades: utiliza el discurso de los «derechos» contra, quién lo diría, el Estado judío, mientras ignora o excusa los costes humanos internos de la inmigración ilegal descontrolada, el relativismo cultural y la eutanasia como compasión. El resultado es una perversión moral que abandona a chicas como Noelia al abandono sistémico, y luego maquilla su salida como progreso.

Esta semana, elogiaron la muerte de una superviviente. Noelia ya no sobrevive. Se la animó a rendirse. En cada etapa, la sociedad que le falló fue protegida, incluidos sus violadores. Fue asesinada por el Estado. Fue un crimen de honor, afrontémoslo. España decidió que debía morir, afirmando que era su deseo. No estaba en condiciones de tomar esa decisión. Tenía 25 años. Nunca conoció la vida fuera de la jaula del trauma que sufrió desde la infancia. Su capacidad de decisión le fue arrebatada años antes de su eutanasia. Esto no es una victoria. Esto es maldad. España establece un precedente muy peligroso para sus mujeres y niñas, y para su futuro.

Los detalles del caso parecen un relato de una sociedad que ha perdido el rumbo. Violada en grupo mientras estaba bajo tutela estatal como menor vulnerable, se lanzó por una ventana en un intento de suicidio que la dejó parapléjica. Años después, tras la lucha de su padre hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Estado le concedió una inyección letal. Se maquilló, se despidió y murió sola el 26 de marzo en un hospital catalán. La versión oficial: sufrimiento insoportable por una condición incurable. Lo no dicho: un sistema que la descuidó y luego ofreció la muerte como solución digna.

Esto no es una tragedia aislada de desesperación personal. Noelia fue alojada en centros saturados de menores extranjeros no acompañados, es decir de “menas”, bajo las políticas migratorias permisivas de Pedro Sánchez. España ha acogido llegadas irregulares con los brazos abiertos y ha cerrado las fronteras para la deportación. Los acuerdos bilaterales dificultan las expulsiones. Las chicas españolas vulnerables pagaron el precio en centros estatales. ¿Y los violadores? Nunca fueron identificados públicamente ni perseguidos de forma que satisficiera la justicia básica. ¿Por qué? ¿Quiénes eran? ¿Qué nacionalidad? ¿Qué origen? ¿No importa? ¿Se detiene la maquinaria de la compasión progresista si los perpetradores pertenecen al grupo que el Estado importó y protegió?

El gobierno de Sánchez se presenta como un paraíso feminista: leyes como la del sólo sí es sí, presupuestos contra la violencia de género, consignas interminables sobre dignidad y autonomía. El trauma de Noelia no provocó un debate nacional sobre fallos de integración o incompatibilidades culturales. Provocó una larga batalla legal sobre su derecho a morir. Su padre suplicó a los tribunales que lo impidieran. No lo hicieron. El Estado que la puso en peligro se felicitó por concederle «libertad».

Este caso revela una ignorancia generalizada sobre el TEPT complejo; un trauma profundo que no se presenta con diagnósticos simples, sino que vacía todo el sistema nervioso de una persona tras traiciones prolongadas por parte de las instituciones que debían protegerla. Noelia no eligió ser víctima; no tenía ninguna capacidad de decisión siendo menor bajo tutela estatal, fue agredida en un centro lleno de llegadas no evaluadas, y luego abandonada a años de parálisis, recuerdos traumáticos y aislamiento.

Un feminismo real habría luchado por su supervivencia: terapia intensiva, rendición de cuentas para los violadores, apoyo comunitario para ayudarla a recuperar su cuerpo y su futuro. En cambio, la versión invertida de protección a las mujeres en España descarta esa lucha. Reinterpreta la falta de autonomía como «sufrimiento insoportable» que se resuelve con una inyección letal autorizada por el Estado.

Esa influencia cultural no se queda aislada. Afecta al conjunto de la sociedad española, debilitando normas básicas y reactivando prejuicios antiguos. Cuando se importan visiones del mundo que normalizan ciertos odios y se prohíbe cualquier crítica como «islamofobia», la moral de una sociedad cambia. Viejos libelos antisemitas europeos resurgen bajo el lenguaje de la «descolonización», mientras los fallos internos se suavizan o se eliminan por completo.

En el centro de este fenómeno está el fuerte antisionismo en España. Sánchez ha liderado ese discurso: reconocimiento de un Estado palestino, acusaciones de genocidio contra Israel, propuestas de embargo de armas, retirada de embajadores. Esto no es sólo política exterior: es una hostilidad sistemática que presenta al Estado judío como el mal absoluto. Este fenómeno no es secundario. Refuerza alianzas ideológicas que influyen en la política y en la narrativa pública.

Lo que le ocurrió a Noelia no fue «por los judíos», sino por una ideología que ha debilitado la capacidad moral de proteger a sus propios ciudadanos. Cuando se distorsionan las prioridades, los fallos internos se ignoran y las personas vulnerables pagan el precio. Noelia se arregló para su muerte. El gobierno lo llamó compasión. Sus críticos lo ven como el resultado de una sociedad que no supo protegerla, pero sí poner fin a su dolor.

Esto es lo que parece el fin de una sociedad: una que ofrece la muerte como solución en lugar de protección. A la superviviente que esté leyendo esto: mereces saber que vales la pena. Mereces ser cuidada. Incluso cuando rechaces ayuda, incluso cuando te alejes, hay personas que nunca dejarán de creer en ti.

(*) Eve Barlow es periodista internacional y propietaria de Blacklisted en Substack.