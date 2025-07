No son 3 casos, Pedro, sino 34

Sin inmutarse apenas, Pedro Sánchez ha lanzado al aire del Congreso una de esas mentiras clamorosas que jalonan su presidencia del Gobierno. Y es que, absorto en esa realidad paralela que se ha fabricado para distorsionar la realidad, ha presumido de que su Ejecutivo es, junto al de José Luis Rodríguez Zapatero, el más limpio de la historia democrática «en los últimos 50 años».

Este hombre, sencillamente, delira y se ha convertido en un embustero patológico, porque ha reducido a tres las personas vinculadas a los casos de corrupción de su partido, cuando la suma de cargos políticos y familiares directos de Sánchez acorralados por la corrupción son 34. OKDIARIO publica hoy la lista de personas directamente investigadas o señaladas en distintos escándalos, una relación tan amplia que, por razones obvias, no tienen cabida en este comentario editorial.

El catálogo de la corrupción socialista no termina en Cerdán, Ábalos y Koldo, como pretende hacernos creer el presidente del Gobierno, porque sólo en su entorno familiar más próximo tiene a su mujer y a su hermano investigados por numerosos delitos. De modo que la declaración de Sánchez es una absoluta mentira. No son tres, sino casi nueve veces más. Y eso que todavía le salva que entre los señalados haya personas como Francina Armengol o el ministro Ángel Víctor Torres que no están imputados, aunque sí bajo sospecha.

Tiene guasa que un tipo con su mujer y su hermano polimputados, con su fiscal general imputado y con sus dos ex secretarios de Organización imputados, uno de ellos en la cárcel, tenga la osadía de presumir de ser el Gobierno más limpio de la historia. Lo que afianza la sospecha de que Pedro Sánchez ya ni siquiera se preocupa de esconder sus mentiras. Las lanza abiertamente a los cuatro vientos, por si algún incauto pica. Pero, no. Ya no. Allá él con su delirio: tiene al partido y la familia cubiertos de mugre y todavía presume de limpieza.