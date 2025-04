Montoro se troncha de los inquisidores

La «banda» que un día describió con clarividencia y precisión Albert Ribera desde la tribuna del Congreso de los Diputados quiere aprovechar la oportunidad que les brinda el jefe global de la mafia política, Pedro Sánchez, para intentar cobrarse venganza de los gobiernos del PP, sobre todo en la llamada e inexistente Operación Cataluña.

Siete años ya instalado en el ostracismo el hombre al que Mariano Rajoy encargó salvar a España de la enorme e histórica quiebra que había dejado José Luis Rodríguez Zapatero aprovechó la oportunidad para repartir en su mejor estilo: descarallándose de risa de los interlocutores parlamentarios de extrema izquierda y de extrema secesión. Sencillamente, no hubo Operación Cataluña en el sentido de una agresión del Estado hacia uno de sus territorios miembros.

Montoro, pese a sus errores el mejor hacendista de aquella España, recurrió al sentido del humor para poner en evidencia a los portavoces de Podemos (una muchachita sin fuste de cuyo nombre ni recuerdo), a lo de la señora independentista catalana Vallugera (la misma que dijo de ella misma «no ser señora, sino señoría»), y al resto de los cofrades que asientan sus reales por precio carísimo en la actual composición del Congreso de los Diputados.

Sé que Montoro no es santo de la devoción de una parte de la derecha. La razón es que metió mano al bolsillo cuando Rajoy le hizo superministro de Hacienda. No tuvo otra opción una vez que el entonces jefe de Gobierno decidió no pedir el rescate del Reino de España.

Pero comparada su capacidad fiscalista, su sentido del Estado, su sabiduría en temas de impuestos con los actuales gestores habrá que concluir que fue un auténtico estadista.

Espero que los taquígrafos de esa maldita comisión de investigación, que lo único que ha dejado claro es que hay una parte de España que desea no dejar vivir en libertad a la otra, hayan recogido en toda su profundidad y extensión la somanta de palos que un ex ministro de Hacienda del centro-derecha repartió por doquier a unos diputados insensatos, ágrafos, ignorantes y, especialmente, sectarios, guerracivilistas, muy sectarios.