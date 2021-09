Lo de esta mujer empieza a ser preocupante: incapaz de hincarle políticamente el diente a Isabel Díaz Ayuso, la líder de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, va pasada de vueltas y se sale en cada curva. El pasado lunes sorprendía al pedir soluciones a la escalada histórica del precio de la luz a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que carece de competencia alguna para intervenir en ese asunto. En lugar de señalar a Pedro Sánchez, le pedía a Ayuso que interviniera. De aurora boreal. Horas después, Mónica García proponía como una de las posibles soluciones para combatir el facturazo eléctrico que Ayuso incentivara la instalación de placas solares en la región. Pues bien: lo que proponía Mónica García ya está en marcha en Madrid, donde no hay que solicitar licencia para instalar paneles solares para autoconsumo. Pero lo que tiene guasa es que esta normativa fue recurrida por el partido de la doctora García, Podemos y el PSOE ante el Tribunal Constitucional. O sea, García pide a Isabel Díaz Ayuso liberalizar el uso de las placas solares para que los madrileños no tengan que soportar los desorbitados precios que está alcanzado la energía y no es capaz de caer en la cuenta de que lo que solicita ya está en vigor, pese a que fue su propio partido el que se opuso a esta medida y la llevó al mismísimo Tribunal Constitucional.

Los continuos derrapes políticos de Mónica García revelan hasta qué punto esta mujer, que se convirtió en una de las sorpresas del 4M al imponerse al PSOE de Ángel Gabilondo, sigue en la nube de la ultraizquierda y todavía no ha aterrizado. Le convendría pisar suelo firme y enterarse un poco de las cosas antes de salir públicamente a hacer el ridículo. Esta semana ya van dos derrapes. O se serena, o Mónica García va a terminar en ‘boxes’. Y es que nadie le ha explicado que para conducirse en política, cuando llega una curva hay que frenar. Despacito, Mónica, despacito.