Al ‘moderadito’ Urkullu se le ablanda el corazón ante los presos etarras

Pues al Gobierno vasco que preside el muy moderadito Iñigo Urkullu se le ve el pelo de la dehesa, tanto que la red de presos de ETA ha celebrado la puesta en libertad de Jon Maiza Artola, ex jefe de la banda conocido internamente como Gurutz. Con siete asesinatos y un secuestro a sus espaldas, salió de la prisión de Martutene (Guipúzcoa) el pasado viernes, tras una decisión «humanitaria» del Gobierno vasco: el reo, dicen, se encontraba «gravemente enfermo», pero lo cierto es durante su estancia en Francia sus múltiples peticiones a la justicia gala para que le perdonasen la cárcel por motivos de salud fueron todas ellas rechazadas. No es de extrañar: sus dolencias iban desde un ojo vago al colesterol alto, pasando por problemas de retina y de hipertensión. Ya contábamos hace unos días que otro que será beneficiado por la magnanimidad de Urkullu es el ex jefe de ETA Susper, otro enfermo de gravedad al que Francia denegó sus peticiones de salir de la cárcel.

Maiza Artola ingresó en ETA en 1977 y llegó a ser jefe del aparato logístico y responsable de los zulos de explosivos de la banda hasta 2007, cuando fue detenido en Francia. Allí fue declarado culpable hasta en cuatro ocasiones por diversos delitos, algunos de sangre: todas las penas suman 41 años, aunque en la última condena, de 2012, la justicia francesa decidió aglutinarlas y dejarlas en 20 años. En la nación vecina cumplió condena hasta que el pasado mes de marzo fue trasladado desde la prisión de Lannemezan hasta Martutene, ya bajo competencias del Gobierno de Iñigo Urkullu, que ha corrido raudo a ponerle en libertad por motivos de salud.

El Código Penal recoge la posibilidad de extinción de condena por «enfermedad muy grave con padecimientos incurables». No parece que la hipertensión, el ojo vago, la diabetes, la dislipemia (colesterol alto) o la fibrilación auricular (arritmias cardiacas) sean padecimientos incurables, pero el moderadito Urkullu siente una predilección especial por los presos etarras.