La ignominia alcanza dimensiones colosales: Pedro Sánchez se ha rendido al chantaje de los herederos de una banda de asesinos y ha cedido a la exigencia de Bildu para que los 220 agentes de la Guardia Civil del Sector de Tráfico de Navarra dejen de prestar sus servicios. Estamos ante una auténtica traición a un Cuerpo que sufrió en sus carnes la violencia asesina de ETA. Aquella frase de de la madre de Joseba Pagazaurtundua a Patxi López, «harás muchas más cosas que me helarán la sangre», cobra de nuevo actualidad al comprobar el grado de cobardía moral de un presidente del Gobierno que ha profanado la memoria de las víctimas al alcanzar un pacto obsceno con los filoetarras. Pero la afrenta a la Benemérita no se queda ahí, sino que Bildu también ha vetado que los guardias civiles puedan incorporarse en la Policía Foral.

La negociación del Gobierno con Bildu, y también con el PNV, comenzó en 2019. También participó el Ejecutivo regional de la socialista María Chivite. Se llegó a un pacto: la Guardia Civil de Tráfico dejaría de prestar servicio en Navarra y, a cambio, los agentes que quisieran pasarían a formar parte de la Policía Foral y a trabajar en esa unidad de nueva creación. Pero los herederos políticos de ETA no lo han respetado, después de que el sindicato mayoritario en la Policía Foral, Eusko Langileen Alkartasuna (ELA), se cerrara en banda cuando, a finales de 2021, vieron en los presupuestos navarros una disposición adicional en la que se facultaba al Gobierno de Chivite para articular -y dotar de presupuesto- la eventual integración de los guardias civiles en la Policía foral. Y el socialismo, por supuesto, no ha hecho nada por defender lo ha acordado. La felonía de Pedro Sánchez no tiene precedentes. Habrá un día, cabe confiar en que así sea, en que los españoles sean conscientes del grado de indignidad de un personaje que ha llevado su traición y deslealtad a la cumbre más alta.