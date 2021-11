Si le pusiéramos a Pedro Sánchez la nariz de Pinocho le quedaría demasiado pequeña, porque no ha habido en la reciente historia democrática de España un presidente con una pulsión más extrema a la patraña. Y es que no hay asunto que el jefe del Ejecutivo no envuelva en el embuste, desde el más grande al más pequeño. Un ejemplo: Sánchez se ha jactado de que el año que viene España donará 20 millones de dosis del coronavirus a naciones con menos recursos. En principio, la declaración del presidente del Gobierno no presentaba mayor inconveniente. Pero como de Sánchez no se puede uno fiar, OKDIARIO siguió el rastro de las vacunas solidarias y descubrió que los 20 millones de dosis no eran tales, sino que la cantidad se reducía a 17 millones. En los Presupuestos Generales del Estado está contemplada esa partida de vacunas y no los 20 millones de los que presumía el presidente. O sea, Sánchez se ha inventado tres millones de vacunas por la cara, sin pestañear siquiera, que es lo que tiene acostumbrarse a la mentira.

El asunto no tendría mayor importancia y podría ser fruto de un lapsus si Pedro Sánchez no hubiera demostrado que es incompatible con la verdad. Es un fatuo incontrolado que vive permanentemente entre el alarde y la propaganda sin reparar que la mentira tiene las patas muy cortas. Y es que desde el comienzo de la pandemia Sánchez se ha dedicado a manipular las cifras, escondiendo a los muertos en las estadísticas e inventándose informes que luego eran sistemáticamente desmentidos. Las vacunas solidarias son el último ejemplo: se inventa tres millones de dosis y dentro de unos días presumirá de que España encabeza el ranking mundial de ayuda a las naciones con menos recursos. Vive en un mundo paralelo, al margen de la realidad. Hoy son las vacunas solidarias, ayer era el precio de la luz y mañana será cualquier otra cosa.