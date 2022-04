Si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esperaba que Marruecos le agradeciera con hechos su decisión unilateral de cambiar la postura de España en relación con el Sáhara -posicionándose de manera claudicante del lado de Rabat-, ya sabemos que no. Porque el comunicado del Gabinete Real de Marruecos no contiene una sola garantía en relación con Ceuta, Melilla y Canarias, ni un solo compromiso que permita a España pensar que Marruecos respetará nuestra integridad territorial. Nada de nada. Ahora vendrá el Ejecutivo socialcomunista con el cuento de que no era necesario y que tiene la palabra de Marruecos de que la nueva etapa que se abre será de pleno entendimiento y cordialidad. Sánchez, desde que diera el volantazo del Sáhara, no ha podido sacar de Marruecos ni una sola frase que haga pensar que Ceuta, Melilla y las aguas canarias serán respetadas. En suma: España le ha ‘entregado’ el Sáhara a Mohamed VI y Mohamed VI le ha hecho a Pedro Sánchez una larga cambiada que se resume, básicamente, en que Rabat seguirá reclamando la soberanía de parte del territorio español, reservándose su derecho a utilizar los medios que tenga por convenientes para lograr su propósito. Por si eso no bastaba, hay que añadir el episodio de la bandera en la cena oficial para que la humillación fuera aún más diáfana.

El papelón del presidente del Gobierno es de aurora boreal. Se ha cargado de un plumazo la posición que España había mantenido desde siempre en relación con el Sáhara, ha dinamitado las relaciones diplomáticas con Argelia, que ya ha amenazado con subirnos el precio del gas, y se vuelve de Rabat sin nada a cambio, ni siquiera una mínima alusión al respeto y el reconocimiento mutuo. Nada de nada. Sánchez ha mordido el anzuelo de Marruecos exhibiendo una torpeza que nos vuelve mucho más débiles como país. Le hemos dado a Rabat lo que andaba buscando desde hace años y se lo hemos dado gratis total, para deleite del Mohamed VI. A estas horas, el rey de Marruecos debe estar pensando lo mismo que usted, estimado lector, de Pedro Sánchez: «Este tío es más bobo de lo que yo pensaba».