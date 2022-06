Lo peor, Pedro Sánchez, es que has hundido España

La declaración de Pedro Sánchez ante la Comisión Ejecutiva del PSOE es lo suficientemente explícita como para perderse en disquisiciones interpretativas: «Nos estamos hundiendo y no sabemos cómo remontar». Estamos ante una asunción descarnada de la realidad que revela hasta qué punto el Gobierno está a la deriva y no es capaz de remontar el rumbo. No lo dice OKDIARIO -aunque sea una obviedad-, sino que lo verbaliza el mismísimo secretario general del PSOE y presidente del Gobierno. Y lo peor no es que el socialismo esté en caída libre en las encuestas, sino que la sensación general es que el hundimiento al que se refiere Pedro Sánchez tiene que ver, también, con el hundimiento de las constantes vitales de un país que hace agua por los cuatro costados sin que el encargado de llevar el timón acierte a enderezar la situación.

No es que se hunda el socialismo o el Gobierno, sino que lo que se está hundiendo es España. En estas circunstancias, cuando Sánchez reconoce que «no sabemos cómo remontar», habría que preguntarle si lo que le preocupa es que el PSOE encuentre la fórmula para remontar las encuestas o que España logre remontar la actual crisis económica y política. Porque son dos cosas distintas, que, sin embargo, están estrechamente vinculadas. Si el problema fuera sólo el hundimiento del socialismo, la cosa no sería tan grave, pero lo malo es que el relato de la realidad que ha hecho Sánchez tiene que ver con el declive, en casi todos los ámbitos, de un país que no resiste más. De una nación rota por la incompetencia y sectarismo de un Gobierno que está recogiendo lo que ha venido sembrando desde hace dos años y medio.

No es un problema de la ineptitud de los asesores de la Moncloa, como asegura Sánchez intentando echarle la culpa al empedrado, sino de una descomunal y honda crisis de Gobierno de la que Sánchez es el principal responsable y que amenaza gravemente el progreso y la estabilidad de un país en franco retroceso.