Lo de una ‘nini’ (sin bandera) y con desfachatez

¿Se imagina el lector que en Alemania, Francia, Italia, Holanda, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, sin ir más lejos, un diputado nacional de cualquiera de esos países retirase en plan despreciativo la bandera nacional delante de la prensa? ¿Les cabe en la cabeza? Y, sobre todo, ¿que el gesto saliera gratis? Una tal Miríam Nogueras, meritoria ante la jerga feudal/independentista, se ha permitido tamaña desfachatez que le retrata y llena de estupor e indignación a millones y millones de españoles representados en esa bandera, objeto de escarnio por parte de la militante del partido más corrupto de Europa, que por serlo, lo es también (con hechos probados) en su principal icono deportivo futbolístico.

La tipeja con ínfulas merkelianas se ha llevado casi un millón de euros desde que ocupa escaño en representación de Junts, la reconversión pujolista de CDC, cuando se descubrió que era una formación nacida, crecida y engordada en el detritus de la corrupción. Un millón de euros (entre sueldos, viajes y mamandurrias) que le pagan los españoles que ella aparta en su representación como si fueran leprosos. Una pobre muchacha se comporta como lo que es. Lo que no tiene un pase es que la presidenta del Congreso, la compañera del magistrado Campo con mucho gasto a costa del contribuyente en sus viajes, no haya llamado al orden urbi et orbi y con publicidad y de paso haya anunciado el importe de la sanción.

¿Quieren luego que respetemos a unos y otros? Supongo que los colegas del Parlament, aquellos que no se sientan representados por una bandera partidista de un territorio de menos de 30.000 kilómetros cuadrados, la misma que lucen en sus zamarretas los jugadores del club más limpio del mundo (y més que un club), podrían hacer lo propio e imitar a la siempre prepotente -¿de qué puedes presumir muchacha?-Nogueras que apenas balbucea la lengua de Cervantes.

Están envalentonados y tiene su aquel. Porque malversar a manos llenas, intentar dar un golpe de Estado, asaltar con violencia instituciones, insultar a los españoles, ciscarse en los símbolos constitucionales, les ha salido tan barato, que tenemos que estar preparados para la próxima.

Y, usted señor presidente Sánchez, ¿por qué no dedica uno de sus ridículos videos, pagados con dinero público, a decir a los que le abonan su sueldo y sufragan su bokassiano tren de vida, qué le parece el nuevo desdén cavernícola de sus coleguillas separatistas? ¿Sigo?