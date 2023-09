La izquierda madrileña, entre la cobardía y la ignominia

Tiene guasa que el argumento del PSOE y Más Madrid para oponerse en la Asamblea madrileña a las dos mociones presentadas por el PP, una contra la amnistía que reclaman los golpistas catalanes para investir a Pedro Sánchez, y otra por la igualdad de todos los españoles, en el pleno que se celebrará el próximo jueves 5 de octubre, sea que son cuestiones «que no afectan a los madrileños». O sea, que según la izquierda a los madrileños la unidad nacional y la defensa del marco constitucional no les incumbe. ¿Y cómo explican entonces que decenas de miles de personas se concentraran el pasado domingo en Madrid en contra de la ignominiosa claudicación de Pedro Sánchez? ¿No será que a la izquierda madrileña la defensa de la unidad de España y el respeto al Estado de Derecho se la bufa?

Tanto el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, como Mónica García han criticado que ambos textos -que los populares han presentado en todos los parlamentos autonómicos y ayuntamientos de España- no abordan «los problemas reales de los madrileños». Así le va a la izquierda en Madrid. Con justificaciones tan estúpidas como esta no es de extrañar que tanto el PSOE como Más Madrid se estrellen, una y otra vez, contra las urnas, porque argumentos tan burdos, además de cobardía, lo que revelan es una ignorancia suprema. El portavoz socialista en la Asamblea -menudo papelón el suyo- se empeña en decir que no hay nada sobre la amnistía y que expresará su opinión «cuando toque y haya algo». Lobato, cuando toque y haya algo saldrás a rendir pleitesía al jefe, como siempre.

En cualquier caso, lo de la izquierda madrileña es de aurora boreal. Deben pensar que los madrileños son marcianos que no se sienten concernidos por las cesiones de Sánchez a los separatistas catalanes. Pero si precisamente por eso, aparte de por su meritoria gestión, Ayuso ha logrado la mayoría absoluta. Por hacer bandera del constitucionalismo frente a las traiciones de Sánchez. No se enteran.