El director de OKDIARIO Eduardo Inda resalta que «cuando han pasado cuatro días de la muerte del Papa Francisco, y a tan solo 24 horas de su funeral, solo hay dos cosas claras: la primera es que se desconoce la identidad de su sucesor. Hacer quinielas previas al cónclave es un juego suicida. Y en segundo lugar, que Pedro Sánchez no acudirá mañana a las exequias por el Sumo Pontífice».

En este sentido, Eduardo Inda destaca que «Pedro Sánchez se va a quedar en Madrid» sin ir al funeral del Papa Francisco. El director de OKDIARIO resalta que Pedro Sánchez «va a ser la excepción. Todos los primeros ministros de países con monarquía parlamentaria en Europa van a acudir acompañando al jefe del Estado, al rey o a la reina respectivo» al funeral del Papa Francisco. Inda explica que «esto no va a ocurrir con Pedro Sánchez. Quiere ser el niño en el bautizo, para eso lo tiene complicado, porque tiene 53 tacos, está un poco talludito para ello. El novio en la boda, ya no se va a volver a casar, que sepamos. Y en tercer lugar, no puede ser el muerto en el entierro, porque el muerto es el Papa Francisco, Pedro Sánchez lo que tiene son celos patológicos.

Inda recuerda que «y yo, querido Pedro Sánchez, te tengo que decir que jamás, ni en 20 ni en 30 ni en 50 reencarnaciones, vas a ser tan querido como don Felipe. Ni en 20 ni en 30 ni en 50 reencarnaciones, vas a estar tan preparado como don Felipe».

El director de OKDIARIO interpela a Pedro Sánchez: «Tú robaste tu tesis doctoral, no sé si la carrera, y él se sacó un máster en Estados Unidos, en Georgetown, y se sacó la carrera de Derecho con todas las de la ley.

Inda zanja: «Tú cada vez que sales a la calle, tienes que salir corriendo, como ocurrió en Paiporta, y o bien te pitan, o bien te insultan, o bien te escupen. No digo que eso esté bien, pero que ocurrir, ocurre, es un hecho indiscutible y por algo será».