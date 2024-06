Inda: «La respuesta que merecen los coñazos zurdos es que Ayuso premia a Milei porque le sale del orto»

Eduardo Inda asiste sorprendido a la machacona matraca que sigue dando la izquierda a cuenta de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid que el presidente de Argentina, Javier Milei, ha recibido este fin de semana, «qué pesadita está la izquierda con la medalla que le dio Ayuso a Milei», subraya Inda, que señala que «la izquierda española en general y la madrileña en particular no es más tonta porque no se entrena

Explica los últimos movimientos el director de OKDIARIO: «Ahora dicen que hay que retirarle la medalla, Más Madrid le pide a Albares que le quite la medalla a Milei, a lo mejor tiene que ir Albares a Buenos Aires, a la Casa Rosada, a arrancarle de la mano o del pecho la medalla. Por otra parte, el Partido Socialista de Madrid dice que va a ir a los tribunales, es sencillamente de locos».

Ilustra Inda mostrando la realidad de los hechos: «La señora Ayuso le ha dado la Medalla Internacional de Madrid a Javier Milei, que es una medalla que se da a dignatarios internacionales y, que yo sepa, es el presidente de todos los argentinos, elegido por cierto con el 54% de los votos, que son alrededor de 25 puntos más de lo que tuvo Pedro Sánchez en las elecciones del 23 de julio».

Y explica la legitimidad de ese reconocimiento en román paladín: simplemente, señala Inda, Ayuso «le da la medalla por una sencilla razón, porque le salió del orto, porque lo considera oportuno, y porque a los madrileños nos salió del orto que fuera nuestra presidenta. Y sólo faltaría que tuviera que venir la sanchosfera o el mismo Pedro Sánchez a decirle a quién tiene que darle Ayuso medallas y a quién no. Lo que tienen que hacer es ganar las elecciones y decidir ellos a quién darle medallas».