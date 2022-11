El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, ha criticado la decisión de Pedro Sánchez de sacar de Navarra a la Guardia Civil de Tráfico. «Qué asco, cumple la histórica exigencia de ETA de sacar a la Guardia Civil de Navarra», ha dicho en su vídeo.

Inda se refiere al pacto alcanzado por parte del Gobierno con los proetarras de EH Bildu, «el brazo político de la banda terrorista ETA», para traspasar las competencias de seguridad vial al Ejecutivo foral.

«Cada día que pasa aumenta la repugnancia que provoca Pedro Sánchez entre los españoles de bien», afirma el periodista. «Es una aberración histórica porque, para empezar, el fundador del Instituto Armado era navarro: el duque de Ahumada nació en Navarra».

«En segundo lugar, es una aberración moral porque supone dar cumplida cuenta de una exigencia histórica de ETA. A mí no me lo van a contar ni me lo van a decir: desde que yo era pequeñito, ETA siempre ha exigido lo mismo: que la Guardia Civil se largase de Navarra».

«En tercer lugar, es una aberración nivel dios, al cubo, porque supone un insulto sobre la memoria de los 14 guardias civiles que dieron su vida defendiendo la legalidad, la democracia, el Estado de Derecho y la seguridad de todos los navarros. Y un insulto también a los 210 guardias civiles a los que segó la vida esta gentuza».

Para terminar, Inda ha querido hacer un homenaje «desde el cariño» a esos 14 hombres uniformados que perdieron la vida en su lucha contra la sanguinaria banda terrorista. Para ello, ha citado sus nombres uno a uno: Manuel López González, Sebastián Arroyo González, Francisco Puig Mestre, Francisco Ramón Ruiz Fernández, Juan García González, Antonio Conejo Salguero, Fidel Cázaro Aparicio, Luis Ollo Ochoa, uan Atarés Peña, Antonio Fernández Álvarez, José Antonio Ferri Pérez, Julio Gangoso Otero, José Luis Hervás Mañas y Juan Carlos Beiro Montes.

Y ha lanzado un mensaje final: «Espero, confío y deseo que una de las primeras medidas que tome Feijóo cuando sea presidente del Gobierno sea el retorno de la Guardia Civil a Navarra. Los navarros de bien la recibiremos con los brazos abiertos».