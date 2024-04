Inda: «Begoña, el dinero público es de todos y no está para que lo uses en tus negocietes privados»

Eduardo Inda ha hecho este martes un sorprendente cambio en el habitual saludo inicial de sus vídeos y ha cambiado su icónico «¿Qué tal okamigos?» por un directo e intencionado «¿Qué tal okBegoña?», tras conocerse por OKDIARIO el uso de dinero público de la Universidad Complutense que ha hecho la mujer del presidente del Gobierno para montar una web con la que capta clientes para su empresa privada.

«La verdad -destaca el director de OKDIARIO- es que los socialistas siempre han creído que el dinero público no es de nadie; yo pensaba que era de todos los contribuyentes, de todos los españoles, pero resulta que no es de nadie, y como no es de nadie, pues se lo quedan ellos, que es lo que han hecho en los 30 años de democracia», asegura con ironía.

Inda destaca así la noticia el día, desvelada por OKDIARIO, sobre Begoña Gómez: «Debe considerar que, como el dinero público no es de nadie, pues se lo mete en su bolsillito». Eso es lo que está pasando con 60.000 euros públicos de la Universidad Complutense de Madrid, que «se han invertido en una web para promover toda una suerte de soluciones sostenibles para la Agenda 2030». En realidad, subraya Eduardo Inda, es una web que «sólo utiliza Begoña Gómez para su empresa privada que creó en noviembre pasado». De «auténtico escándalo», lo tilda Inda.

Señala que esta operación «huele a apropiación de fondos públicos, a malversación». Por eso, Inda señala que espera que algún partido lo lleve a los tribunales y se diluciden las responsabilidades penales pertinentes.

El director de OKDIARIO no duda de que estos hechos constituyen una «golfería absolutamente impresentable», porque «el dinero público no está para que Begoña Gómez haga bussiness por su cuenta». Dirigiéndose a ella directamente, le dice: «Querida Begoña, el dinero público no es tuyo, y lo que has hecho no está nada bien».