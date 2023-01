La huelga política contra Ayuso de las ‘batas blancas’ de la izquierda

Parece obvio que la intención del sindicato Amyts es mantener a toda costa la huelga indefinida de médicos de familia y pediatras de centros de salud de la Comunidad de Madrid. Al fin y al cabo, les mueve más el objetivo de colaborar por todos los medios en acabar políticamente con Isabel Díaz Ayuso que el de mejorar las condiciones del sistema de salud madrileño. Y es que cada vez está más claro que están para lo que están -para servir a los intereses de la izquierda- y no para tratar de llegar a un acuerdo que redunde en beneficio de los madrileños.

Ahora han puesto como excusa para seguir con los paros que la Consejería de Sanidad no acepta una subida lineal de 479 euros, pero esa cantidad no estaba en sus reivindicaciones de noviembre, cuando se constituyó el comité de huelga. Entre sus objetivos estaba «garantizar la calidad y seguridad de la asistencia de los centros de salud a la población de la Comunidad de Madrid, así como las adecuadas condiciones de trabajo y promover la atracción y fidelización de facultativos, ya que existe el riesgo de que sigan abandonando la sanidad madrileña». No se hablaba de dinero, sino del dimensionamiento de las plantillas en base a las necesidades reales, la cobertura inmediata de las vacantes estructurales, la cobertura del 100% de las ausencias de facultativo y la adecuación de las infraestructuras, entre otras iniciativas entre las que no figuraba esta nueva reivindicación que ha servido de excusa para continuar con la huelga.

Cualquiera diría que aquel vídeo en el que apostaban por llevar los paros hasta el mes de mayo para utilizarlos como arma política contra Isabel Díaz Ayuso está marcando los pasos de este sindicato de acentuado carácter de izquierdas. Cada vez que se produce un avance en las negociaciones se descuelgan con nuevas reivindicaciones. Estamos ante la campaña de la batas blancas de la izquierda