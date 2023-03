En Heliópolis y a pleno sol

Quienes vieron el pasado jueves el partido que enfrentó al Betis con el Manchester, advirtieron un cierto conformismo en los hombres de Pellegrini. Sentenciada la eliminatoria que les apeó de la Europa League, dosificaron esfuerzos para aferrarse a sus opciones de alcanzar a la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, inquilinos de los puestos que darían acceso a la Champions 2023-24 o, en su defecto, conservar el que les garantiza repetir en el Continente dentro de medio año.

Sólo ha perdido tres veces en casa desde el mes de agosto, pero se ha dejado seis puntos más que suma a los de las seis victorias anotadas. En el Benito Villamarín marca bastantes goles, siempre por debajo de los dos grandes y, sorprendentemente, del Girona. Además hay media docena de equipos más fuertes en defensa, línea en la que cuenta con las bajas de Abner, Luis Felipe y Juan Cruz. Pero la más importante es sin duda la de Fekir, perdido por lesión hasta que baje el telón de la liga. Tampoco estará el brasileño Luiz Henrique.

Aun así le sobran recursos para componer un once no sólo competitivo, sino digno del mayor respeto. Suele alternar con Claudio Bravo y Rui Silva bajo palos, Miranda ocuparía el lateral izquierdo con Pezella y Edgar de centrales. Sabally y Ruibal pugnan por al lateral diestro, aunque podrían jugar ambos con el segundo por delante. William Carvalho es su «Engonga» particular y Canales el conductor del juego que culminan arriba Borja Iglesias o Ayoze, una rentable incorporación en el mercado invernal. Sin embargo y por si acaso, siempre están Guido, Rodri, Juanmi, Guardado, William José o el mismísimo Joaquín, que parece eterno en torno a la crisis de los cuarenta.

Comparar esta plantilla con la del Mallorca resultaría más odioso que cualquier otra semejanza. Y eso que Javier Aguirre viaja con una sola ausencia, la de Martin Valjent con un problema en la región renal. Le sustituirá Gio. Regresa Vedat Muriqi, solo en compañía, con Kang-in Lee y Dani Rodríguez a su espalda, además de Baba y Galarreta por delante de la zaga. Habrá que ver si repite Kadewwere o el mejicano opta por un perfil aún más conservador.

Pizarro Gómez es un mal árbitro que le va bien al Mallorca. Desastroso arbitraje en Elche (1-1), donde regaló un penalti a Muriqi que compensó después con una tarjeta roja. En Palma 1-0 al Valladolid con gol de Abdón en el minuto 94. Licenciado del INEF, inscrito en el Comité de Madrid, aunque nacido en Ciudad Real hace 41 años, es de corte casero. Al Betis aún no le ha pitado durante el presente ejercicio.