Felipe González le ha confesado a Susanna Griso –en un auténtico documento histórico para la posteridad-, esto: «Hay mucha más España de lo que algunos creen… No les pongan a prueba».

Esto es algo que a los que creemos en el Estado y España nos emociona, necesitábamos escucharlo de labios de un estadista que gobernó el país durante tres lustros. No puedo estar más de acuerdo con la referencia histórica de la socialdemocracia liberal. «No les pongan a prueba…». No abusen de su paciencia, no les toquen demasiado las cuadernas vías.

González está en modo enmienda a la totalidad al Gobierno Sánchez y al propio presidente. No a la liquidación de la sedición; no a la ley de libertad sexual; no al pacto con Podemos; no a la entrega de la cuchara a los independentistas.

Pero lo que realmente le preocupa es el mantenimiento del Estado, que no es ni significa otra cosa que la pervivencia de la democracia liberal, que de alguna forma, ve amenazada. España existe de muchas formas. Incluso entre las filas secesionistas se pueden vislumbrar formas y maneras típicamente hispanas. Su propia renuncia a considerarse españoles les delata.

La advertencia del otrora «dios» socialista no me parece, en cualquier caso, baladí. No pongan a prueba a los españoles en la defensa de su identidad. Ya tienen los salteadores de la identidad nacional muchas pruebas de cómo reacciona el pueblo cuando se pisotea su propia dignidad. Esos mismos que niegan el derecho a pervivir a la Nación/Estado más antigua del mundo, son los mismos (o parecidos) que pretenden amordazarnos con la revisión histórica liberticida del nacionalismocatolicismo.

¡Vivir para ver!