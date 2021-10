Puede ser que a Hacienda no le cuadren las cuentas y necesite a toda costa ingresar para adecentar el ejercicio. Pero eso de convertir en presuntos culpables de fraude a los comercios madrileños resulta intolerable. Desde hace tiempo, la Agencia Tributaria ha colocado al sector de retail de alta gama de Madrid en el centro de una persecución que ya pasa de castaño a oscuro. En el último mes, y sin motivo aparente, se ha producido un incremento exponencial de inspecciones a locales en las calles comerciales de Madrid. Llegan y hacen preguntas sobre los métodos de pago de los clientes y cómo gestionan los comercios los datos privados de los compradores. En calles como Serrano o Velázquez las inspecciones están a la orden del día. No se trata de inspecciones de Trabajo, algo que tendría su lógica, sino de la Agencia Tributaria.

Hacienda no está para perseguir a voleo al comercio. Si la Agencia Tributaria sospecha sobre una determinada empresa tendrá que ser en base a unos indicios de irregularidad, pero eso de presentarse sin avisar en una tienda y someter a un tercer grado a los encargados de los establecimientos buscando no se sabe qué sin dar explicaciones es un acoso intolerable. ¿Qué pretende la Agencia Tributaria? Lo insólito es que no dan cuenta del motivo de la visita, algo que debería ser obligatorio, sino que entran y bombardean a los responsables de los comercios con preguntas que llevan implícita una sombra de sospecha. Esto de que la Agencia Tributaria se te meta en tu domicilio o el negocio sin dar explicaciones es un abuso. Que llamen o anuncien su presencia justificando la razón de la misma, pero no que entren como María Jesús Montero por su casa. Hacienda tendrá que dar una explicación, porque lo que está haciendo es poner en tela de juicio el comportamiento de establecimientos que no han dado motivo alguno para ser interrogados como si fueran defraudadores en potencia. ¿Hacienda o la Gestapo?