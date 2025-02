Un fraude contable en toda regla

El anterior Gobierno socialista de la Junta de Extremadura, el de Guillermo Fernández Vara, recurrió a una burda estratagema contable para maquillar la situación financiera de la comunidad, de modo que el Ejecutivo de María Guardiola heredó unas cuentas con más trampas que una película de chinos. Los socialistas dejaron el poder escondiendo ni más ni menos que 166 millones de euros, un agujero que ahora han descubierto los auditores del Tribunal de Cuentas al inspeccionar la documentación de ejecución presupuestaria de la Junta extremeña de 2022, el último año completo de gobierno regional del socialista. OKDIARIO ha tenido acceso al informe del organismo fiscalizador, en el que se subrayan las múltiples anomalías contables-vamos a dejarlo ahí, por el momento-, un cúmulo de enjuagues y chapuzas con el que los socialistas pretendían blanquear el resultado presupuestario y el remanente de tesorería.

Por decirlo de una manera clara, el Gobierno socialista cuadró las cuentas a capón utilizando la estrategia del tahúr: ya se sabe, pasar esto de aquí para allá y quitar o colar según convenga como si las cuentas fueran el dado de un trilero. Primero ocultó en su contabilidad presupuestaria de aquel año 12,47 millones de gastos que había ido acumulando y cuyas facturas escondió. Para ello, la Junta gobernada por el PSOE no dio conformidad a esas facturas, retrasó ese trámite durante meses y, con esa maniobra, no las incorporó a la lista de gastos de 2022. Del mismo modo, incorporó a la contabilidad de 2022 ingresos que en realidad no eran de ese ejercicio, lo que le permitió engordar incorrectamente los ingresos en 855.000 euros. Y, de remate, tampoco anotó como obligaciones de gasto los pagos a que fue condenada la Junta de Extremadura en numerosos contenciosos judiciales. Por esas sentencias, en la liquidación presupuestaria de 2022 debía haber anotado un gasto de 8,8 millones, pero esa anotación tampoco se produjo. De guinda, los auditores del Tribunal de Cuentas han detectado un desajuste de 122,32 millones de euros por «desviaciones» en la imputación de ingresos y gastos ligados a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Pero, ¿de cuánto es el tamaño del agujero?, se preguntarán ustedes. Pues el déficit debió ser de 333,98 millones de euros y lo redujeron vía artificios contables para dejarlo en 167,93 millones. Ni el mago Houdini.