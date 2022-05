A este Gobierno le ponen los palacetes ‘cayetanos’

Mucho demonizar al madrileño barrio de Salamanca, reducto de «cayetanos» para el socialcomunismo, pero a la hora de la verdad el Ejecutivo de Pedro Sánchez se las pirra por los palacetes de esta zona de Madrid. La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha reformado un edificio de 376 metros cuadrados en la calle Núñez de Balboa, el mismo que utilizó en su día la ministra Elena Salgado. El edificio lleva en obras varios meses para rehabilitar una planta del palacete que fue sede del Ministerio de Gobernación y del de Sanidad. El coste presupuestado es de 216.973 euros, pero ya se sabe que entre lo previsto inicialmente y la factura final hay un trecho muy largo. Ciencia ha pagado 106.769 euros públicos en adecuar el espacio («gastos generales, instalación y gastos de uso»), a los que habría que sumar otros 110.204 euros en «obras de reparación de desperfectos y de segregación de suministros de electricidad, agua y gas en la segunda planta del edificio», como consta en el Portal de Contratación.

Las obras del palacete, que se prolongan desde el pasado mes de septiembre, están provocando aún mayores problemas para aparcar de lo que es habitual en la zona. Y todo porque el Ministerio de Ciencia se ha reservado tres plazas de estacionamiento. Se da la circunstancia de que la ministra Morant, cuando era alcaldesa socialista de Gandía, gastó 17.840 euros de dinero público en decorar su despacho. Contrató a dedo a una decoradora a la que ya había confiado trabajos anteriores. La pregunta no es baladí: ¿Estamos ante un gasto necesario o ante un dispendio más del Gobierno? ¿Qué uso se le va a dar al palacete? ¿Es que la ministra y su gente no tenían suficiente con la instalaciones del ministerio en el madrileño Paseo de la Castellana, 162? Porque la actual sede no es precisamente pequeña. ¿O será que le falta glamour y Morant ha decidido mudarse a un palacete en el corazón del Madrid más «cayetano»?