Sánchez se pasa el juego

A la retahíla de virtudes del presidente más narcisista y egocéntrico de cuantos ha conocido una nación se suma la de victimista, un ejercicio que en España da réditos porque somos un país llorón por naturaleza, y nos gusta ponernos casi siempre de parte del débil, aunque el débil controle el tablero de juego, posea fichas trucadas, imponga las normas y haga trampas hasta cuando juega solo. El que llora, aquí mama. Y eso es lo que ha hecho Sánchez como último recurso para mantener el poder en un Gobierno debilitado y deslegitimado, atado por las escuchas a un teléfono que no deja de comunicar y preso por la corrupción de quien menos esperaba que le saliera por la tangente del delito.

El victimismo elevado a categoría política funciona. Sánchez lo sabe, porque ya se puso de perfil plañidero cuando su propio partido lo expulsó por corrupto, al intentar engañar a sus propios militantes en el voto a las primarias en las que se presentaba, en aquellos días en que era más conocido por sus discursos y andanzas en las noches madrileñas. Dolido y henchido de orgullo, recorrió sudoroso España subido a la misma pena que movilizó a las bases socialistas, que todavía hoy le mantienen y adoran como líder mesiánico y padre de todas sus ensoñaciones.

Hace menos de un mes, el tipo que se va cinco días de vacaciones a reflexionar cómo va a poner España aún más de rodillas, carcajeaba cuando su socia y letrada, la ministra mentira, acusaba sin pruebas a la mujer de Feijóo en un discurso tan chabacano como la educación de la oradora que, feliz en su salsa populista, reprodujo el bulo activista de uno de los medios mejor pagados por el régimen. Nadie de la bancada socialista, tampoco su líder, pidieron perdón por aquella falsedad.

Ahora, amenaza con dimitir porque los medios libres que quedan y los jueces independientes que resisten hacen su trabajo. Amaga con irse porque le molesta la democracia y lo que en ella acontece, esto es, que se vigile, investigue, fiscalice y cuestione al poder. La irresponsabilidad del astuto autócrata deja, con su no decisión, más insegura y débil a España, que en el concierto internacional ha quedado retratada como un trasunto del caudillismo caribeño más asentado. Si dimite, hipótesis improbable, abocaría a unas nuevas elecciones en menos de un año a un país hastiado de convocatorias e incertidumbres. Si sigue aferrado a una poltrona que degusta con fruición para fastidiar a su imaginaria ultraderecha, ahondará en la trinchera guerracivilista que su mentor Zapatero inició hace años y él como aventajado discípulo continúa hasta acabar la misión encomendada.

La estrategia de Sánchez queda, sin embargo, en la nada retórica y costumbrista cuando se entiende que el movimiento circense de no dimisión esconde algo tan grave que nunca sabremos de qué se trata, ni tampoco quién ha desvelado la información que puede hacer caer a los Kirchner de La Moncloa. En el debe del todavía presidente siempre quedará su escasa habilidad a la hora de poner al frente de una cátedra para oficiar de relaciones públicas e influencer de contratos públicos a quien no tenía más experiencia que ser contable en la sauna gay del padre. Nunca es una buena idea poner a tu consorte a llevarse parte del pastel común, salvo que tengas tan claro que el cotarro te perece que has asumido la inmunidad social antes que la inmunidad jurídica.

Pero esa estrategia sólo funciona en aquellas naciones controladas mediante un régimen dinástico y autócrata, y esto es lo que más le está costando a Sánchez acabar. De ahí que, como los buenos caudillos, cuando la persuasión y seducción comunicativa ya no influyen como antes, toque apelar a la compasión del pueblo, al que se le alentará contra un enemigo interno, tan peligroso como inventado. Y en esa trinchera divisiva, en esa confrontación polarizada, la izquierda siempre ha sentado cátedra histórica.