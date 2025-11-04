Estalla el ‘cohete’ de Sánchez: estamos peor que Rumanía

Bueno, pues el milagro español, el cohete económico, la envidia del mundo, según la versión acuñada por el sanchismo, era esto: España no es sólo líder de los países occidentales en tasa de paro y jóvenes sin trabajo. Somos el único país de la UE en superar la tasa del 10% de paro y, lo que es aún más grave, el 11,2% de los trabajadores con empleo está en riesgo de pobreza, según Eurostat. Países como Rumanía, Grecia o Malta están en mejor situación.

La cifra coincide básicamente con las ofrecidas recientemente por las ONG Save the Children e Intermon Oxfam, que no son precisamente de la órbita de la fachosfera. Para que se hagan una idea, la tasa de trabajadores en riesgo de pobreza supera en tres puntos porcentuales la media de la Unión Europea, que se sitúa en el 8,2%. De las grandes economías del continente, Italia está en el 10,2%, Francia en el 8,3% y Alemania, en el 6,5%.

De modo que el cohete de Sánchez ha seguido la estela del corcho al abrir la botella de champán. Sube un rato y luego se estrella en tu cabeza. Muchos trabajadores españoles tienen que trabajar en dos sitios distintos para poder llegar a fin de mes, algo que era propio del franquismo cuando las circunstancias de la economía española eran muy distintas. El pluriempleo bate récords y alrededor de un millón de ciudadanos tiene que trabajar en dos trabajos distintos para poder sobrevivir. Otros 100.000 trabajadores tienen que trabajar en tres o más empleos para poder llegar a fin de mes y, por si fuera poco, otro dato estremecedor: 170.000 trabajadores que necesitan un segundo empleo tienen un contrato indefinido a tiempo completo.

O sea, que un trabajo estable de ocho horas no implica salir de la pobreza ya que los sueldos no llegan para hacer frente a la inflación o alquilar una vivienda. El mercado laboral no carbura por mucho que se empeñe el departamento de cohetería de Moncloa: las horas trabajadas son menos o las mismas que se hacían antes de la pandemia, por lo que el mismo trabajo se está repartiendo entre más gente. Crece la precariedad, aumenta la temporalidad en el empleo y los ciudadanos se ven obligados a tener que trabajar en dos sitios para hacer una jornada laboral entera. En definitiva, esta es la España real y no la de cartón piedra que nos vende el sanchismo.