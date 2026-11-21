La parte final de la campaña electoral para el decisivo 29-N está dejando muchos gajos intensivos de cobardía, hipocresía y mal vivir. Fundamentalmente, en la izquierda.

Veamos. Un día nos enteramos, porque vamos en un «sinvivir» a escándalo diario, de que la ministra de Educación y Deportes, que tanto ha perorado acerca de la vivienda, fue agraciada con una vivienda de protección oficial (cuando tienes unos cuantos inmuebles más de su propiedad) y la ha puesto en alquiler sin contar con los permisos oficiales para ello.

Al día siguiente, nos enteramos de que la agresiva y deslenguada portavoz del PSOE en la Asamblea de la CAM tiene un marido que se dedica al dulce y seguro negocio de alquileres turísticos y utiliza una sociedad fantasma para ahorrarse los impuestos de 1,7 millones de euros. La misma pareja disfruta de un pedazo de vivienda propiedad de la Universidad Rey Juan Carlos sin tener título exigible para ello. Antes fue lo de la graciosa y graciable Montse Minguez, suma y sigue.

En cuanto se pone a esta izquierda irredenta y falsaria ante los focos de sus propias incongruencias y trinkes, se ponen como basiliscos descocados. No aguantan la verdad; en esto todos se parecen a su jefe, el marido de Begoña Gómez, la de los prostíbulos. Son cobardes por naturaleza y condición.

Por eso estimo que si pasan a la oposición en el conjunto de España, esto es, si cae Sánchez, se les van a caer todos los palos del sombrajo al mismo tiempo. Les vamos a ver pedir árnica al nuevo gobierno, aunque esté repleto de «fascistas», como llaman a la dirigencia y militancia del Partido Popular y Vox.

Pueden la tarde de un día manifestarse y tomar las calles, sí; dudo, sin embargo, que sea una actitud permanente y mucho menos violenta porque baste que la Policía les ponga mirando a Coria para que se vayan por las patas abajo. Cuanto más rogelios, más cobardicas. ¡No falla! ¡Aquí y aculla! Algunos de esos falsarios con una gota de famoseo tienen declarado que si la derecha llega a la gobernanza de España, cogerán las de Villadiego. ¡A que no! Todos esos fantoches con la hucha llena (en España especialmente rellena de subvenciones públicas) siempre dicen lo mismo y al día siguiente de que llegaron Aznar y Rajoy, sin ir más lejos, se pusieron en fila con el cazo en ristre.

Por eso, que Feijóo, si es presidente, y Abascal, si es vicepresidente, no deben andarse por las ramas. Lo que hay que hacer… ¡cuánto antes! Por corto y por derecho. Luego, las reclamaciones al maestro armero.

Lo tengo escrito. Esta izquierda española de la hora actual son meros tigres de papel. Empiezan a ser pocos y muy, muy cobardes.