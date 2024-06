Entrenador en busca de once jugadores

Mi charcutero de referencia, Mateo Olmo del Coll d’en Rebassa, me recibe alborozado en su carromato del mercadillo: «!Ya tenemos entrenador!». Sí, le respondo, ahora lo que hace falta es que tengamos plantilla, porque si le fichan cuatro «guitarras» no podrá hacer otra cosa que tocar la guitarra.

Me repito en este blog, ya que hace unas semanas escribí exactamente lo mismo. A Javier Aguirre le salvaron, a su llegada, una parada de Reina y un pie de Salva Sevilla. A la siguiente, el fichaje de Kang-in Lee y la sorpresa del «pirata» Muriqi. En esta última no le sirvió el refuerzo de Sergi Darder, ni el de Artá le funcionó a él.

Ignoramos qué habrá pedido Arrasate a Pablo Ortells en este aspecto. No lo sabremos nunca. No nos lo dirán. En consecuencia tampoco podremos concluir si el director de fútbol ha cumplido su palabra o no. Lo seguro es que el técnico no ha dejado su tierra y cortado con las raíces que echó en Pamplona, sin que le hayan prometido determinadas condiciones.

A un mes del comienzo de los entrenamientos, cuya fecha y lugar no se han hecho todavía públicos en sintonía con la política de comunicación del club, ya han salido diez nombres, ¡diez!, o sea un equipo nuevo. Y no, tampoco es eso. Escribiré la relación por si suena la flauta de alguno y presumo de primicia. Es que me troncho. Mojica, Iker Losada, Rubén García (fallido), Abde, Manu Sánchez, Iñigo Vicente, Nico Serrano, Bruno Langa, Kouame y Cervi.

Mejor esperar tranquilamente a que, igual que han hecho con Jagoba, den la bienvenida a los nuevos en la página web, con foto y entrevista incluidas, todo un detalle al servicio de los periodistas abrumados de trabajo ante el recorte de plantillas que sufren. Lo siguiente será vetar su entrada al estadio y que, iniciada la liga, también suministren las crónicas de los partidos aunque la puntuación de los futbolistas la consulten antes. Una idea para Javier Tebas. Es gratis. De nada.