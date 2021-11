‘Cañones o mantequilla’, preguntaba Samuelson para explicar el coste de oportunidad o, como dirían los que saben, la frontera de posibilidades de producción en una economía. Nosotros no tenemos al Nobel de Economía para asesorarnos pero tenemos al doctor Sánchez y al ministro de Seguridad Social y globos sonda, que también tienen su particular versión del ‘cañones o mantequilla’. La pregunta que ellos se hacen es ‘enchufados o empleados’ y ya sabemos, aunque no lo digan, cuál es su respuesta.

Sólo en gastos generales (personal y mantenimiento) de la estructura ministerial del Gobierno PSOE-Podemos, nos gastamos al año 1.225 millones más de los que nos gastábamos con Rajoy. Así, Sánchez puede tener el séquito de asesores más grande de la democracia y más ministerios que nadie, no le vayan a faltar palmeros cuando vuelva de Bruselas.

Pero, ahora que andan con el presupuesto, se acuerdan de que no llega para pagar las pensiones y nos dicen que van a subir las cotizaciones un 0,5%. No se les ocurre otra cosa, como por ejemplo, reducir gasto. Eso es de neoliberales y enemigos de los servicios públicos. ¡Vade retro, austericidas!

Con la subida de medio punto de las cotizaciones no llegará ni para pagar dos días de pensión, pero servirá como cuña para futuras subidas (ya lo verán) y, lamentablemente, también servirá para desincentivar el empleo, especialmente en una economía, como la nuestra, que ya ocupa en Europa la cuarta posición por arriba en impuestos sobre el empleo y cotizaciones. Y subiendo.

También sabemos que reducir la estructura ministerial no solucionará todo el déficit de las pensiones. Pero son dos buenos ejemplos de las prioridades del Gobierno. Mejor una medida que dificulte el empleo que otra que suponga reducir gasto. Que se aprieten el cinturón los demás, a los enchufados, ni tocarlos.

El informe La solución para el sistema de pensiones español, publicado por Civismo (Pomés, 2016), resumía en cuatro las soluciones que tiene el sistema de pensiones español: subir cotizaciones, reducir prestaciones, retrasar la edad de jubilación (y de cotización) y optar progresivamente por una alternativa al sistema de reparto: la capitalización de la pensión de jubilación. Mientras las tres primeras son recetas fáciles de ejecutar, aunque muy dolorosas para trabajadores y pensionistas (y con negativos impactos en el crecimiento económico), la cuarta es la solución audaz a practicar imitando a Chile, EEUU, Canadá, Suecia, Suiza, Islandia, Australia, Israel, Holanda o Estonia por poner algunos ejemplos. Pero no, aquí preferimos seguir dando una patada adelante a un sistema que sabemos que es insostenible.

Y para esto tantos asesores…