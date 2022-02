El presidente del PP, Pablo Casado, no dimite y reunirá la próxima semana a la Junta Directiva Nacional, máximo órgano entre congresos del partido, para medir fuerzas con sus críticos. Es una decisión inútil e egoísta -tomada después de una maratoniana reunión del Comité de Dirección en la que surgieron un ramillete de voces críticas- que lo que busca es ganar tiempo y apoyos para hacer frente a la mayoría de barones que piden que el todavía líder del partido se eche a un lado.

Casado vuelve a equivocarse: lo que menos necesita el PP en estos momentos es que su presidente se enroque. Por responsabilidad, debería admitir que su tiempo se ha acabado. Porque por mucho que lograra en la próxima Junta Directiva Nacional frenar a los barones, el presidente seguiría en el cargo enfrentado no sólo a a la inmensa mayoría de los jefes territoriales de su partido, sino -y es lo más importante- a los votantes. Las encuestas revelan que, en apenas cuatro días, el principal partido de la oposición se ha desangrado. Tratar de ganar tiempo en estas circunstancias demuestra que Casado no ha entendido el mensaje. Prolongar la agonía del PP una semana más es una irresponsabilidad histórica. De Casado cabía esperar más altura de miras y no parapetarse en el cargo.

La situación es límite y el enroque de Casado sólo contribuye a agravar los daños. Volar el partido para mantenerse en la presidencia con el apoyo forzoso de aquellos que le deben el cargo es propio de políticos menores sin sentido de la responsabilidad. Casado ha elegido el peor camino: el de utilizar el poder para aferrarse al poder. Cabe esperar que, en un rapto de cordura, recapacite y entienda que quien es parte fundamental del problema no puede ser la solución.

Porque más allá del apoyo interesado del nutrido grupo de peones que le deben el cargo, lo cierto es que los votantes ya han dictado sentencia. Y no entenderlo es condenar al PP a la ruina política.