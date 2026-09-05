Diana no fue un ejemplo

Este columnista no olvidará jamás la mañana del 31 de agosto de 1997. Era domingo. Ese día yo dedicaba mi columna en El Mundo a las andanzas enloquecidas de la princesa Diana con su amante Dodi Al-Fayed, durante el mes de agosto, en el que llegó a visitar, incluso a una vidente.

Lady Di tiene el encefalograma plano, titulaba yo el artículo. Era muy de mañana cuando me telefoneó, indignada, la compañera Rosa Villacastín. «Eres un cabrón. No tienes humanidad. ¿Cómo puedes escribir lo que estoy leyendo en El Mundo?». Juro que no entendía nada. «¿No te has enterado? Se ha muerto Diana». Sin saberlo, el fallecimiento se había producido esa madrugada y los periódicos no lo recogían. Yo, por una pirueta del destino, anticipaba la noticia.

Porque, a esa hora en la que escribí la columna, la princesa tenía el encefalograma plano. Ya estaba muerta. Siempre me arrepentiré de aquellas palabras tan crueles e inoportunas, como las calificó mi compañera, quien además era pro Diana como lo eran casi todas las feministas de la época.

Mientras, la humanidad gemía histéricamente ante aquella tragedia. El hermano de Diana, Lord Spencer acusando públicamente a su ex cuñado Carlos culpándole no solo del divorcio con su hermana sino, además, de la tragedia de su muerte (hasta la fecha lleva en su haber tres divorcios y un nuevo matrimonio). Amenaza con la publicación de un libro hablando sobre lo que, según él, pensaría ella en estos momentos. Todo un disloque. Y la BBC dando caña a la Familia Real, primero publicando aquella famosa entrevista que tanto daño les hizo y con informativos tan histéricos e irrazonables como casi toda la población británica. El 20 de mayo de 2021, la BBC pidió públicamente disculpas a la Familia Real, que incluía, lógico, al entonces príncipe Carlos y a sus hijos.

Su vida y su muerte habían indignado a la reina Isabel, sobre todo cuando, el 28 de agosto de 1996, se oficializó el divorcio que la convertía en madre divorciada. El único, intentando superar la situación y no dañar el prestigio de la reina Isabel quién, quizá, no se daba cuenta de la magnitud del momento, fue el primer ministro Tony Blair, aconsejando a la soberana unos funerales de Estado para Diana que, protocolariamente no le correspondían ni tampoco un funeral real porque ya no formaba parte de la Familia. Al final, se haría «un entierro único para una persona única», según comunicó un portavoz de la Casa el 6 de septiembre. Es decir, este domingo hará 29 años. Haciendo de tripas corazón, la reina no solo leyó un discurso laudatorio televisado en directo el día antes desde el palacio de Buckingham sino que se humilló, inclinando su regia cabeza, al paso del féretro que contenían los restos mortales de su polémica nuera.

Dicen que la princesa Diana de Gales no fue jamás una mujer ejemplar ni un ejemplo de mujer. Una vez fracasado su matrimonio, olvidó que, aunque ya no iba a ser reina consorte de Gran Bretaña, siempre sería la madre del rey que, en una monarquía, es una figura importante, respetada y respetable.

El periodista Pedro Piqueras y yo cubrimos para la televisión su funeral y entierro.

Hoy, su nombre está escrito en el agua.

Chssssss…

Él presumiendo de lo bien que se encontraba tras el trasplante de riñón que le habían realizado en el mismo hospital donde acababa de morir su suegro. Totalmente inapropiado.

Que hartazgo, desesperación, aburrimiento, indignación y miles de adjetivos más suscita «el puto amo».

Ofensivo resulta que nos tome por imbéciles. Pues sí, señoras y señores, eso es lo que piensa de todos nosotros con el mayor de sus desprecios.

Chapeau para la ciudadanía española en las grandes y multitudinarias manifestaciones habidas en el Día de Ceuta.

No se entiende su presencia en casi todos los actos funerarios. Al menos eso es lo que parte de la población y la prensa está criticando. Encima los tribunales han añadido más días de cárcel a su condena.

Sánchez versus Felipe VI. ¿Pero este hombre estará perdiendo el norte también con la Jefatura del Estado? Es inexplicable el cúmulo de mentiras que ha vertido sobre ella.

El de la Alianza de las Civilizaciones missing total. Seguro que está buscando desesperadamente las facturas de «la bisutería». ¡Pero que mal pensados somos!

Influencers van, influencers vienen. Todos y todas me parecen igual. Algunos hasta yéndose a vivir a Andorra para pagar menos impuestos. No distingo unos de otros. ¿Tan fácil es ganarse la vida con sus herramientas? Pues parece que sí porque surgen como hongos.

La frase de la semana: «Casarse con la persona amada es un derecho humano», dijo el desaparecido Harald de Noruega.