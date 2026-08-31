Lady Di, 29 años después: Harry vuelve a casa y los Windsor afrontan su aniversario más incómodo

Este lunes, 31 de agosto, se cumplen 29 años de la muerte de Diana de Gales, una fecha que continúa marcada a fuego en el calendario de sus hijos, los príncipes Guillermo y Harry. Pero este aniversario tiene para el menor de los hermanos un significado especialmente distinto. Por primera vez en años, Harry afronta la efeméride desde Reino Unido, el país que abandonó junto a Meghan Markle para instalarse en Estados Unidos y al que acaba de regresar con su mujer y sus dos hijos, Archie y Lilibet. Un regreso que se produce, además, en uno de los momentos más delicados para la familia Windsor, con las relaciones entre los dos hermanos todavía profundamente deterioradas.

Diana falleció el 31 de agosto de 1997, después de que el vehículo en el que viajaba junto a Dodi Al-Fayed se estrellara contra una de las columnas del túnel del Alma, en París, mientras escapaba de los paparazzi. La princesa tenía 36 años y dejaba huérfanos a dos niños de 15 y 12 años que, desde entonces, han construido su vida bajo la sombra de una pérdida que marcó para siempre su relación con la familia real. Casi tres décadas después, el recuerdo de Diana continúa siendo uno de los pocos territorios capaces de conectar a Guillermo y Harry, aunque la distancia entre ambos se haya convertido en uno de los grandes culebrones de la monarquía británica.

Y este año el aniversario llega con un ingrediente añadido: Harry ya está de nuevo en casa. Los Sussex aterrizaron a finales de agosto en Reino Unido junto a Archie y Lilibet, seis años después de abandonar sus funciones como miembros activos de la Casa Real y trasladarse a California. Su regreso no supone, sin embargo, una vuelta al royal duty. Harry y Meghan mantienen su independencia y no recuperarán sus antiguos papeles institucionales, pero su presencia en territorio británico cambia inevitablemente el escenario. Especialmente cuando coinciden en el mismo calendario el aniversario de Diana y el regreso de su hijo a la tierra donde ella fue princesa de Gales.

Para Harry, además, esta vuelta tiene una dimensión familiar que va mucho más allá de la nostalgia. Archie y Lilibet tendrán ahora la oportunidad de conocer de cerca el país de su padre y también la historia de su abuela paterna, una figura que ambos han conocido fundamentalmente a través de fotografías, recuerdos familiares y relatos. La tumba de Diana se encuentra en Althorp, la finca de la familia Spencer en Northamptonshire, donde la princesa pasó buena parte de su infancia y donde descansan sus restos.

La gran incógnita es si Harry aprovechará este aniversario para realizar algún tipo de homenaje público a su madre. La expectación existe, especialmente porque su regreso al Reino Unido coincide prácticamente con la fecha más simbólica del calendario de Diana. ¿Habrá flores, una visita privada, un mensaje o algún gesto público? Por el momento, lo que sí aparece en el horizonte es la posibilidad de que Harry participe próximamente en un acto de The Diana Award, organización creada en memoria de la princesa y vinculada al trabajo social de los jóvenes. Según las informaciones recogidas por medios británicos, el príncipe tendría previsto asistir el 18 de septiembre a una cena y ceremonia de la organización en Londres, aunque su presencia todavía no habría sido confirmada oficialmente.

El hermano de Lady Di rescata su historia 29 años después

Y si hay alguien que también ha decidido que este aniversario sea una oportunidad para volver a hablar de Diana es Charles Spencer, hermano de la princesa. Coincidiendo con los 29 años de su muerte, Spencer ha presentado Swan Song: Diana, my Sister, un libro en el que ofrece un retrato íntimo de su hermana desde la perspectiva de quien creció con ella y fue uno de sus grandes apoyos. La publicación llegará a las librerías el próximo 22 de septiembre y promete recuperar la figura de Diana desde un punto de vista familiar y alejado del personaje público que se convirtió en icono mundial.

Spencer recuerda a Diana como una hermana con la que compartió infancia, internados, dificultades familiares y también uno de los momentos más complicados de su vida: el divorcio de sus padres. Más tarde, mientras Diana se convertía en princesa y su matrimonio con Carlos hacía aguas, Charles se convirtió en uno de sus principales apoyos. El libro pretende, precisamente, contar la historia de Diana desde la mirada de su hermano, con una perspectiva que él mismo ha definido como positiva.

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Todo ello ocurre mientras la familia real británica afronta un otoño especialmente movido. Guillermo y Kate preparan una posible nueva etapa internacional, con un viaje a India que podría producirse en noviembre coincidiendo con los Earthshot Prize, mientras Harry y Meghan empiezan a definir sus primeras apariciones públicas después de su regreso a Reino Unido. Dos parejas, dos caminos y dos formas completamente distintas de entender su papel dentro de la institución.

En medio de ese nuevo escenario vuelve a aparecer Diana. Su recuerdo sigue funcionando como una especie de hilo invisible entre dos hermanos que llevan años separados por una guerra familiar que ha tenido capítulos públicos, entrevistas, libros y acusaciones cruzadas. Guillermo y Harry ya no comparten agenda, residencia ni proyecto institucional. Pero comparten algo que nadie puede arrebatarles: la pérdida de su madre y la memoria de la mujer que ambos vivieron de manera tan diferente. Por eso, este 31 de agosto puede tener para Harry un significado especial. No solo recuerda a Diana casi tres décadas después de su muerte. Lo hace de vuelta en Reino Unido, acompañado por Meghan y por los dos hijos que nunca tuvieron la oportunidad de conocerla, mientras su familia atraviesa uno de sus momentos más delicados. La pregunta está sobre la mesa: ¿será este aniversario únicamente un día de recuerdo para Harry o veremos algún gesto que vuelva a poner a Diana en el centro y, de paso, acerque un poco más a sus dos hijos?