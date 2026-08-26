En el 30 aniversario de su muerte, el hermano de la princesa Diana «dice la verdad»

Tenemos una información que va a sorprenderte. El conde Spencer prepara un libro sobre su hermana. Charles asegura que quiere contar su historia desde una perspectiva personal. La publicación coincidirá con el 30 aniversario de la muerte de Diana.

El tío del príncipe Harry ha decidido volver a hablar de una de las figuras más conocidas y controvertidas de la historia reciente de la familia real británica. El conde ha anunciado que el próximo mes de septiembre publicará un nuevo libro dedicado a su hermana, una obra en la que pretende reivindicar su recuerdo y ofrecer su versión de algunos de los episodios más importantes de su vida.

El lanzamiento tendrá lugar cuando se aproxima una fecha especialmente significativa: el 30 aniversario de la muerte de Diana, fallecida en París en agosto de 1997. Spencer considera que el paso del tiempo no ha servido para cerrar todas las preguntas que rodearon a su hermana y sostiene que, durante estas décadas, algunas versiones sobre su vida han terminado siendo aceptadas como hechos pese a que, en su opinión, no se ajustan a la realidad.

El libro llevará por título El Canto del Cisne. Diana, Mi Hermana y llegará a las librerías de Reino Unido y otros países el 22 de septiembre. La obra también será traducida a doce idiomas, en una apuesta editorial que refleja el interés que continúa despertando la figura de Diana tres décadas después de su fallecimiento.

Charles Spencer quiere contar su versión

El anuncio llega después de que Charles Spencer recibiera numerosas peticiones para volver a hablar de Diana coincidiendo con el aniversario de su muerte. Sin embargo, en lugar de conceder nuevas entrevistas, el hermano de la princesa decidió poner por escrito sus recuerdos y reflexiones.

«A medida que se acerca el 30º aniversario de la trágica muerte de Diana, me inundó de nuevo las solicitudes de entrevistas para hablar sobre mi hermana», comenta el conde. Ante esa situación, asegura que terminó convencido de que debía escribir personalmente sus pensamientos y recuerdos «de una vez por todas».

El ex cuñado de Carlos III considera que existe una importante distancia entre la mujer que conoció en el ámbito familiar y la imagen que se ha construido públicamente sobre ella. Durante años, Diana ha sido objeto de innumerables biografías, documentales, entrevistas y producciones audiovisuales, pero Spencer quiere aportar ahora una mirada diferente.

En ese sentido, uno de los principales argumentos del libro será precisamente la necesidad de separar los recuerdos personales de las versiones que se han consolidado con el paso del tiempo. Spencer afirma que muchas opiniones sobre su hermana están «basadas en mentiras que, con el tiempo, se han aceptado como hechos».

Su intención, según ha explicado, no es alimentar nuevas polémicas, sino «hablar por Diana y hacerlo de una manera positiva y franca». Una declaración que anticipa un relato profundamente personal, marcado por los recuerdos familiares y por la voluntad de preservar una imagen de la princesa alejada de determinadas interpretaciones.

Los últimos días de Lady Di

La editorial Penguin Random House ha adelantado que Spencer relatará en el libro la historia de la vida de Diana y la semana trágica que culminó con su muerte. Se trata de uno de los episodios más conocidos de la historia contemporánea británica y también de uno de los que más especulaciones ha generado durante las últimas décadas.

Diana falleció en la madrugada del 31 de agosto de 1997 después de sufrir un accidente de tráfico en el túnel del Alma, en París. En el vehículo viajaba también Dodi Al-Fayed, con quien mantenía una relación sentimental. Ambos murieron como consecuencia del siniestro.

La muerte de la princesa provocó una conmoción internacional y desencadenó una oleada de homenajes que todavía hoy forman parte de la memoria colectiva. Lady Di tenía 36 años y su fallecimiento se produjo apenas unos meses después de que su divorcio del entonces príncipe Carlos hubiera quedado formalizado.

Para Charles Spencer, Diana no fue únicamente la princesa que millones de personas conocieron a través de la prensa y la televisión. Fue, ante todo, su hermana. Esa perspectiva será uno de los principales elementos diferenciadores de la nueva obra.

El lado más desconocido de la princesa

El aristócrata ha definido a Diana como una persona de «carácter único, dinámico, de amor y carisma», aunque también ha señalado que detrás de esa enorme popularidad existía una mujer profundamente insegura.

La contradicción entre la enorme confianza que transmitía ante el público y sus dudas personales es, precisamente, uno de los aspectos que el conde pretende explorar. Diana se convirtió en un icono mundial desde muy joven, pero su exposición pública tuvo también un enorme coste personal.

Su relación con los medios de comunicación, su matrimonio con Carlos, su papel como madre de los príncipes Guillermo y Harry y su intensa actividad humanitaria contribuyeron a convertirla en una figura extraordinariamente influyente. Su capacidad para conectar con personas de todo el mundo trascendió las fronteras de Reino Unido y de la propia monarquía.

Como vemos, eres décadas después de su muerte, la figura de Lady Di sigue generando interés y dentro de muy poco conoceremos lo que nadie se ha atrevido a contar.