Coquetear con los terroristas de Hamás y hutíes no sale gratis

La negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a formar parte de la coalición internacional que lidera Estados Unidos para asegurar el mar Rojo y hacer frente a los ataques de los terroristas hutíes, en la onda de Hamás, no saldrá gratis a España, pues la Administración Biden ha decidido cerrar el grifo de la inteligencia militar, un asunto especialmente sensible para nuestros intereses nacionales. De modo que Sánchez ha logrado el más difícil todavía: enemistarse con Estados Unidos. Da igual que gobiernen republicanos o demócratas, Trump o Biden: el problema es que el Ejecutivo socialcomunista es para cualquier presidente de Estados Unidos un bulto sospechoso. En apenas dos meses, el Gobierno de Pedro Sánchez ha roto prácticamente con Israel y ha dejado colgado a EEUU. Eso sí: los terroristas de Hamás y los terroristas hutíes están que no caben de gozo con Pedro Sánchez. Mientras, nuestros socios europeos no dan crédito.

Hagamos memoria: el pasado 21 de diciembre, España sorprendió a las cancillerías occidentales al rechazar que la Operación Atalanta, que ahora vigila la piratería en aguas del océano Índico, pasase a reforzar también la seguridad en el mar Rojo para evitar los ataques terroristas a los mercantes internacionales que transitan por esa zona marítima. La decisión fue grave, pues no en vano España lideraría esa operación. El veto español dio al traste con la misión, que contaba con un mayoritario apoyo. La crisis del mar Rojo ha provocado que el coste del transporte marítimo de contenedores se triplique hasta alcanzar los 5.000 dólares. Esto se debe a que el conflicto afecta a importantes rutas. En concreto, se estima que en torno al 15% del comercio marítimo global pasa por esta zona. Pero los costes para España amenazan con no ser sólo económicos, porque el desplante de Sánchez a la democracia más poderosa del planeta nos coloca fuera de los ámbitos de influencia. Biden le ha puesto una cruz a Pedro Sánchez. Imaginen lo que pasará si quien regresa a la presidencia de Estados Unidos es Donald Trump. Siempre nos quedará Hamás, pensará el presidente.