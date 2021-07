Lo de Ciudadanos es para que un psicoanalista los tumbe en un diván y les diga: «Vamos a ver, ¿qué queréis hacer con vuestras vidas?». Y es que un día se levantan constitucionalistas y al otro se acuestan con el PSOE. Inés Arrimadas se pone como una hidra por los indultos de Sánchez a los golpistas catalanes, pero Inés Arrimadas ordena mantener los acuerdos que su partido mantiene con los socialistas -6 en Cataluña y 13 en el resto de España-. Lo de la formación naranja alcanza tintes surrealistas: no escarmienta e Inés Arrimadas conduce con mano firme y en línea recta a su partido hacia la extinción. Después del indulto, lo coherente sería que Cs rompiera sus acuerdos con el PSOE, pero no. En Jaén, tres de los cuatro concejales naranjas salieron del Gobierno municipal para no ser cómplices de Pedro Sánchez, pero la dirección nacional de Cs les ha suspendido. Su delito: ser coherentes. Dice la dirección nacional que «va a mantener el pacto de Gobierno con el PSOE que acordó para el mandato, haciéndolo por estabilidad y porque les ha sentado bien a los jienenses». Además de Jaén los naranjas se han convertido en los tontos útiles del socialismo en capitales de provincia como Guadalajara, Ciudad Real, Albacete, Burgos y Murcia.

A estas alturas, insistir en que Cs ha elegido suicidarse políticamente no es ninguna novedad. Una muerte política buscada a conciencia. ¿Qué credibilidad puede tener un partido que acusa, con razón, al PSOE de haber vendido la dignidad nacional por un puñado de votos golpistas y permite que el socialcomunismo gobierne con sus votos en distintas partes de España, Cataluña incluida? Ninguna.

Pocas veces en la historia reciente de España un partido ha dilapidado en menos tiempo su presente y futuro político como Ciudadanos, un caso insólito de autodestrucción que se estudiará en los libros de Ciencias Políticas. Constitucionalistas de día; ‘sanchistas’ de noche. Esta gente no tiene arreglo.