Cómo crear un chiringuito en siete pasos

¡Hola, amigos de youtube! Me llamo Javier Lambán y en este tutorial les vamos a enseñar cómo hacer un chiringuito. Verán qué fácil y divertido.

Lo primero es buscar una excusa. Para ello, no hace falta que sirva de algo, basta una causa de moda. Yo he elegido hacer un museo de la Guerra Civil con un jardín memorial. Lo segundo, será hacerlo donde hay algo (votos por ejemplo) que ganar. Por eso he elegido Teruel como sede del nuevo chiringuito. ¿Cómo ha podido vivir España sin un museo sobre la Guerra Civil? En Teruel solucionaremos este déficit democrático.

Teniendo la idea y el sitio, lo tercero será buscar dinero público, ese que dicen que no es de nadie. Para nuestro chiringuito necesitamos tres millones de euros y lo mejor es buscar algún fondo cofinanciado con Europa o con el Estado, de esos que parece que te invitan, que son un chollo que se paga solo. Yo los cogeré del FITE (Fondo de Inversiones de Teruel), que financia al 50% el Estado y la comunidad autónoma. Rápido e indoloro.

Lo cuarto es que parezca que con eso ya está. Si algún aguafiestas pregunta por cuánto costará mantener en el futuro esta gran e indispensable iniciativa, hay que decirle que se autofinanciará y cambiar de tema. No se le ocurra advertir de que puede suponer un 10% del coste de construcción; es decir, que habrá que gastar 300.000 € cada año en mantener el chiringuito. ¿O es que no saben que los políticos estamos de paso y resolvemos problemas actuales, aunque sea creando problemas futuros? Estos ya los resolverán otros. Que arreé el que venga.

También puede añadir que el chiringuito generará mucho empleo, que siempre queda bien, aunque sólo sea el de amiguetes. Por eso, lo quinto es ir buscando algunos enchufados para dirigir y gestionar el museo. Cualquiera vale, y en unos años se les funcionariza y chimpún. Lo sexto será inaugurarlo en año electoral. Yo he previsto acabar este museo en 2023. ¡Qué casualidad!

Y con esto, ya tendremos nuestro nuevo chiringuito. Aunque queda un último paso: si en el futuro hay algún facha que le da por decir que no hemos aprendido nada de los aeropuertos sin aviones y cuestiona las bondades de esta iniciativa, siempre se puede encargar algún estudio a otro chiringuito de la familia de los observatorios, o a algún grupo universitario bien subvencionado para que concluyan aquello de que «el impacto socioeconómico ha sido extraordinario en su área de influencia» y todos nos lo creamos.

Gracias amigos de youtube. Hasta aquí nuestro tutorial, en el que hemos hecho un nuevo chiringuito gracias a tu dinero gestionado por PSOE S.A.. Si te ha gustado dale a like, es decir, vótanos en las próximas elecciones y haremos muchos más.

PD: Esta historia está basada en hechos reales (ver aquí).