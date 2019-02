¿Se atreverá la Fiscalía esta vez con Iglesias?

La Fiscalía debe abrir con premura una investigación contra Pablo Iglesias por haber ofrecido un falso testimonio en la Comisión de investigación del Senado sobre la financiación de los partidos políticos, tal y como indica el informe de conclusiones finales que el PP aprobará este jueves en la Cámara Alta. Al mentir en las Cortes Generales sobre la procedencia de los fondos de Podemos, el dirigente morado, según se prueba en el citado documento, habría incurrido en un delito de desobediencia. Una infracción que está tipificada en el Art. 502 del Código Penal y que acarrea penas de suspensión de empleo por un tiempo de seis a dos años, así como prisión de seis meses a un año o una multa de 12 a 24 meses.

En la comisión del pasado mes de diciembre, Iglesias afirmó que “no había trabajado nunca para el régimen de Venezuela”, un hecho que a todas luces, tal y como ha demostrado con hechos fehacientes OKDIARIO, no es fiel a la verdad. En 2014, sólo dos meses después de la creación de Podemos, la dictadura de Nicolás Maduro efectuó un pago de 272.325 dólares a Iglesias a través de un banco en el paraíso fiscal de Granadinas que se disfrazó bajo el concepto de “asesorías para el desarrollo social del país”.

Y si la relación con los jerarcas bolivarianos con Podemos no quedaba lo suficientemente clara, el ex ministro de Finanzas de Venezuela, Rafael Isea, reconfirmó dicha amistad crematística ante la Policía española. El alto cargo venezolano afirmó que el fallecido Hugo Chávez ordenó pagar 6,7 millones de dólares a la Fundación CEPS, de cuyo patronato formaba parte el mismo Iglesias y el resto de la cúpula del partido. El dirigente podemita, que aprovechó la comparecencia para renegar del régimen del terror que ha pagado sus andanzas políticas desde que alumbró Podemos hace cinco años, no tuvo rubor en mentir en una comisión parlamentaria con el fin de enturbiar y obstaculizar la investigación sobre las fechorías financieras de su partido. La Fiscalía no puede obviar los hechos probados y debe actuar ya contra Iglesias.