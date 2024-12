¿Aspira usted a una ayuda pública? Contacte con la familia de la ministra Aagesen

Cada día que pasa aparecen nuevas subvenciones a la familia de la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, un no parar de ayudas concedidas por el Gobierno de Pedro Sánchez de las que ha venido dando cuenta OKDIARIO. Primero fue la empresa del marido y del hermano pequeño, Te Consulting House 4 Plus SL, agraciada entre prestamos y ayudas con 364.600 euros (160.000 en un préstamo en condiciones ventajosas y 204.600 correspondientes a una subvención a un consorcio de empresas que recibió 702.000 euros).

Y luego está la empresa del hermano mayor, Hottinger Brüel & Kjaer Ibérica. Eso ya son palabras mayores, porque ha recibido 2,6 millones de euros en contratos desde que gobierna Pedro Sánchez. La frecuencia con la que se adjudica contratos de la administración es inaudita: en seis años de gobierno socialista ha obtenido más de 100 contratos del Gobierno central. La relación es interminable: 76 contratos del Ministerio de Defensa por valor total de 2.247.709 euros, más los otorgados por otros seis ministerios y organismos adscritos, como, por ejemplo, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) del Ministerio de Defensa; el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) del Ministerio de Transportes; el Centro Español de Metrología (CEM) del Ministerio de Industria; el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) del Ministerio de Ciencia; el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) del Ministerio de Trabajo; Equipos Nucleares SA (ENSA), de la SEPI, adscrita al Ministerio de Hacienda, o la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil del Ministerio del Interior.

Todas estas ayudas se produjeron cuando Sara Aagesen ya ocupaba cargos relevantes en el Ministerio de Transición Ecológica -asesora de la ministra Teresa Ribera o secretaria de Estado). Desde luego estamos ante un caso insólito: por cantidad de contratos y cuantía de los mismos no ha habido precedentes de una familia de un miembro del Gobierno que haya acumulado tantas ayudas: casi tres millones de euros. Así que si usted aspira a una ayuda pública para su empresa no contacte con Begoña Gómez, sino con la familia Aagesen. No fallan una.