Francina Armengol es el genuino ejemplo de la doble moral socialista. Impone a los ciudadanos de Baleares las medidas más restrictivas de toda España, pero ella se las pasa por el forro y la pillan en un bar de copas a altas horas de la madrugada. O presume de feminismo y de apertura, pero se niega a investigar el caso de las menores tuteladas prostituidas. Para ella no vale ninguna regla, se cree que está por encima del bien y del mal.

La última demostración de su doble rasero es la contratación de la empresa M.B. Seguridad para evitar la intrusión y la ocupación de las viviendas y locales propiedad del Instituto Balear de la Vivienda. 150.000 euros públicos para protegerse de un problema, el de la okupación, que según la propia Armengol no existe en Baleares.

«No digamos a la gente que su casa está en peligro, basta de meter miedo a la ciudadanía». La frase la pronunció la propia Armengol el pasado 15 de junio en el Parlament respondiendo a una interpelación del PI. No han pasado todavía ni cuatro meses y autoriza un gasto de 150.000 euros para protegerse de lo que según ella «no era ningún problema».

El socialismo sigue derrumbando todas las barreras de la desfachatez. Tanto a nivel nacional como regional. «Consejos vendo que para mí no tengo». El erudito refranero español no puede estar más acertado para definir la situación. La presidenta del Govern vuelve a poner en evidencia la doble moral socialista y lo hace sin ningún pudor ni vergüenza. En la calle los ciudadanos están con el alma en vilo cada vez que salen al supermercado, no sea que al volver a su casa se encuentren con que les han okupado su casa, pero tranquilos que las viviendas del Ibavi no tendrán ese problema. 150.000 de nuestros euros se encargarán de ello.