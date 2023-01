Abarcar desde el centro a la derecha

El Partido Popular tan solo gobierna en solitario, sin necesitar los votos de Vox, en Galicia y Andalucía. En Castilla y León lo hacen en coalición con los de Santiago Abascal y sin coalición, pero gracias a sus votos, gobiernan tanto la Comunidad como el Ayuntamiento de Madrid, así como en la Región de Murcia. Todas las encuestas serias que no han sido manipuladas por el socialista Tezanos señalan que, tanto en las próximas elecciones autonómicas y municipales de mayo, como en las generales de final de año, ambos partidos de centro y derecha estarán en disposición de arrebatar a la izquierda bastante cuota de poder. Castilla-La Mancha, Baleares y La Rioja pueden cambiar de color, pero tampoco es descartable que consigan la Comunidad Valenciana, Aragón, Navarra e incluso la socialista Extremadura, donde ya el PP ganó las elecciones de 2011.

Todo es posible, fundamentalmente por el desastre al que Pedro Sánchez ha arrastrado al PSOE gobernando en coalición con Podemos en alianza con los proetarras de Bildu y los golpistas de ERC. A la fuerza tiene que haber antiguos votantes socialistas a los que les resulten tan repugnantes las cesiones de Sánchez ante Bildu y ERC que se nieguen a volver a votarlo. Como también deben existir muchos votantes de Podemos que se estén pensando qué hacer al ver cómo, por culpa de sus dirigentes, centenares de violadores están viendo rebajadas sus condenas y muchos de ellos ya están siendo excarcelados. Tantas promesas incumplidas y tantas mentiras, a la fuerza deben tener consecuencias electorales. Y a todo ello se va a unir la mala situación económica que afecta directamente al bolsillo de todos los españoles y aunque el Gobierno pretende echarle la culpa a Putin, al COVID y hasta a las empresas, está demostrado históricamente que las crisis económicas pasan factura a los gobernantes.

En la oposición a Sánchez se encuentra todo el bloque constitucionalista y antiseparatista que el sábado se manifestó abarrotando Cibeles y alrededores en defensa de la libertad, la democracia y la Constitución. Ciudadanos ya se da prácticamente por desaparecido, fundamentalmente porque tenían un hueco de subsistencia convirtiéndose en el partido de centroizquierda democrático y constitucional que sustituyera al PSOE, pero este sitio no le gusta a sus dirigentes, que han preferido competir por el mismo votante que el PP, donde ya no queda sitio para ellos. Quedan PP y Vox para repartirse todo el voto que no sea independentista, sanchista, o de extrema izquierda y ese rango puede ser bastante amplio.

Tanto el absurdo sainete ocurrido en Castilla y León con el ahora sí, ahora no protocolo para las embarazadas, como la extrañísima falta de acuerdo con los presupuestos de la Comunidad de Madrid, sólo cobran algún sentido si analizamos ambos acontecimientos en la estrategia de dos partidos que pretenden abarcar un espectro electoral tan amplio y diverso, pero a veces coincidente, como el mencionado. Así que durante todo este año electoral vamos a tener que acostumbrarnos a ver numeritos similares a estos dos. Lo lógico sería que tanto el PP como Vox se centrasen en conseguir atraer a los votantes que de ninguna manera van a votar al otro, sin hacerse demasiado daño en las zonas comunes, pero lo más probable es que los veamos pelear entre ellos como hasta ahora. Así, por ejemplo, Vox debe conseguir el voto provida y antiaborto mientras que el PP puede conseguir que le voten liberales pro aborto. Por otro lado, el PP lleva años defendiendo una ideología de género que es difícil distinguir de la de la izquierda y en ese ámbito Vox parece que tiene pocos votos que rascar.

Son sólo dos ejemplos, existen muchos temas en los que los dos partidos pueden tratar de atraer a votantes diferentes, incluso a algunos desencantados de los partidos de izquierdas, y en todos ellos deben centrarse de cara a las próximas elecciones, mientras los ciudadanos debemos acostumbrarnos a verlos discrepar en todo este tipo de cuestiones. Lo vital es que no se pierda el voto de ningún demócrata constitucionalista que quiera perder de vista a Pedro Sánchez y a Irene Montero. Si ya, de paso, pudieran comportarse como adultos y no tomarnos por idiotas, lo bordan.