En algo más de cuatro meses, es decir 145 días cuando escribo, tendremos cita electoral para elegir a nuestros representantes en el Parlament; también en los plenos de los Consells y en cada ayuntamiento del archipiélago, pero en ningún caso, salvo sorpresa, se producirán mayorías absolutas. De hecho en Baleares la izquierda representada por su partido dominante el PSIB, no ha conocido mayoría absoluta en la elección de sus diputados autonómicos, de lo que sí puede presumir el PP como partido dominante de la derecha.

Y puestos a contar votos, el PSIB solamente en las Elecciones de 2019 reunió más sufragios que el PP aunque sin llegar al histórico de los conservadores. Esta es la causa por la que llama la atención que un medio local apesebrado y en tiempos pasados papel de referencia de la burguesía capitalina, titulase días atrás –más o menos- que la sociedad mallorquina ya se había inclinado hacia la izquierda, manera de sugerirnos que el Pacte es el nuevo referente, o sea al dictado de lo sugerido en los despachos de La Voz De Su Amo.

En tiempos pasados algo impensable porque el periodismo era otra aspiración. Después de dos legislaturas consecutivas, en que ha prevalecido la extrema izquierda como escudero del poder autonómico, ha llegado el momento de preguntarnos hacia dónde queremos ir. Vaya por delante, que escudero en los tiempos actuales refiere a alguien que atiende única y exclusivamente a una determinada ideología y solamente a ésa.

Por lo tanto suena a hueco en el mensaje navideño de la presidenta socialista Francina Armengol el airear como una conquista del Pacte de Progrés haberse consagrado al diálogo. Además, alardeándose de ser un triunfo indiscutible de su gestión como si de un logro mesiánico se tratase cuando la realidad es que ha jugado bazas más propias de intransigencia, que de encuentros de buen entendimiento.

¿De qué diálogo habla? Porque la RAE lo refiere como discusión o trato en busca de avenencia. Discusión, trato y avenencia, solamente está al alcance entre distintas sensibilidades capaces de llegar a acuerdos. Lo demás son el paripé tan propio entre los de la misma cuerda. Y eso es lo que nos vende la presidenta socialista del Govern, maquillado como gran éxito del diálogo. El discurso navideño tradicionalmente ha sido un mensaje institucional, y como tal, de interés público. De manera que por regla general es esperado con interés, por cuanto representa un balance del pasado inmediato –con sus luces y sombras- y acto seguido la formulación de un deseo de futuro que atendiendo a lo dicho igualmente encarna un propósito de enmienda.

Ocurre en el caso que me ocupa la circunstancia de que Francina Armengol no desaprovecha el momento para hacerse propaganda, puesto que el 28 de mayo ya está a la vista. Propaganda relata «propagar doctrinas, opiniones, etcétera», además de «dar a conocer algo con el fin de atraer compradores». Una definición avalada por la RAE. La propaganda por tanto no casa bien con la idea del mensaje institucional propiamente dicho; menos cuando el envase es un impertinente publirreportaje por no decir cínico, también sinónimo de descarado.

El video emitido por IB3 es puro márquetin asociándose el texto memorizado, con paseos de una Armengol tal que extasiada por el mensaje de ella misma, entonces escuchándose en off. Se llama montaje. El discurso navideño de Armengol es puro humo desvanecido nada más ir a rascar el cartón piedra de su palabrería. ¿La mejor recuperación económica, cuando por primera vez Baleares se sitúa por debajo de la media española? ¿Han olvidado que un día, no hace mucho, fuimos comunidad líder?

Ellos, se han encargado de instalar entre nosotros la inseguridad jurídica. Pues sí. Pero al decir de un periódico apesebrado, ahora somos más de izquierdas. Imagino que con intención de invitar al voto progresista, cuando lo cierto es que mucho nos jugamos el 28 de mayo, salvo que ser bolivarianos sea la última revelación que Frankenstein nos susurra indolente al oído. ¿Sabe el votante balar el significado de indolente? Muy sencillo: insensible, que de eso van los prelados de la extrema izquierda. Vaya tropa.

¿La Comunidad Autónoma líder? ¿Lo dice en serio? Es tan bochornoso que haga una apología del tejido productivo como acierto de su gestión, cuando el sector turístico y los autónomos son atacados sistemáticamente sin haber un diseño alternativo para el cambio de modelo. Es cierto que las Baleares necesitan diversificar su economía para neutralizar tanta dependencia del monocultivo turístico. ¿Pero qué pasa con el abandono del sector primario de manera sistemática? ¿Se lo exige la Agenda 2030, que al parecer ahora se plantea acabar con la festividad navideña para hacerle frente al cambio climático? Viven en Matrix. No es de extrañar entonces tanto sobao.

Aunque lo verdaderamente alarmante es la coda de este publirreportaje que anuncia para el año 2023, la consolidación de una transformación histórica imparable. Palabras textuales de Francina Armengol. Nos está adelantando, por lo tanto, una tercera legislatura consecutiva hasta consagrar la conversión en «imparable».

De nuevo un reclamo electoralista, que empaña la naturaleza misma de todo mensaje institucional, puesto que Armengol se ha visto abducida por su ego y presiente que L’État, c’est moi. Deberemos esperar a la noche del 28 de mayo para saber si, efectivamente, la sociedad mallorquina se ha escorado a la izquierda, y no una cualquiera sino ésta izquierda que niega el castellano, que omite investigar lo sucedido con las menores tuteladas, que sigue a pies juntillas el relato guerracivilista y que, en definitiva, aspira a ser una república insular asociada a los Països Catalans. En efecto, el 28M ya está a la vista. Tomemos buena nota de ello.