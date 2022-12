La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha agradecido en su discurso institucional de Fin de Año «el esfuerzo de todos» para que 2022 «haya sido el año de la completa recuperación» y ha confiado en que 2023 «sea el de la consolidación de una transformación histórica e imparable» en Baleares.

«Los últimos años han sido complicados. Han sido tiempos en los que la sociedad balear ha trabajado como nunca para reinventarse, en los que hemos tenido que parar forzosamente a pensar como ha de ser esta tierra en un futuro y trabajar mucho para hacerlo posible. Y gracias a ello, al esfuerzo de todos, Baleares se ha recuperado más rápido que nadie», ha comenzado la presidenta Armengol su discurso de Fin Año, emitido a través de IB3 y que ha tenido como escenario el Col·legi Públic Mestre Guillemet, de Santa Eugènia, sede del primer autoconsumo energético compartido de España.

Con estas palabras, Armengol ha puesto en valor que «ninguna otra sociedad ha superado la pandemia y ha resistido el impacto de la guerra y los precios con tanta fuerza». «Esto es un éxito de todos, un éxito de los que cuidaron de nuestra salud, de los trabajadores de todos los sectores que nos hacen liderar el crecimiento, de los empresarios y de todos los autónomos, que habéis sabido encontrar siempre el empuje para hacer frente a los escenarios más duros», ha resaltado. Por este motivo, ha incidido, «gracias».

En este sentido, la presidenta ha celebrado que «juntos», Govern y sociedad, han «encontrado soluciones» para avanzar hacia el futuro, poniendo como ejemplo el Col·legi Públic Mestre Guillemet, de Santa Eugènia, sede del primer autoconsumo energético compartido de España –de las placas solares de esta escuela se nutren las aulas, las dependencias municipales, el centro de salud y negocios y familias de los alrededores– y «un ejemplo de lo que Baleares quiere ser como sociedad» porque «las Islas o son verdes o no serán».

«Estas placas solares nos recuerdan que el camino iniciado para convertirnos en unas islas 100% renovables es el camino que hay que seguir. Ahí donde había humo, hay hidrógeno verde. Donde había combustibles fósiles hay una red de transporte público electrificada y con gas», ha continuado la líder balear, quien ha destacado además que este transporte público «a partir del 1 de enero será gratuito» porque la voluntad del Govern es que «2023 sea el año del impulso de la movilidad sostenible, el de fortalecer la red de autobuses y de trenes con más flota y el año que comenzarán las obras del tranvía de Palma y del tren de Llevant».

Para la presidenta Armengol, todas estas son sin duda «medidas imprescindibles para dejar un legado a las futuras generaciones que les permita seguir viviendo con el bienestar como eje vertebrador de la sociedad».

La líder autonómica ha apuntado asimismo que el Govern comenzará 2023 ampliando el Parc de Llevant y la protección del mar en Ibiza, como ya hizo con el Parque Nacional de Cabrera. «Tenemos que proteger nuestro mar, la belleza y la biodiversidad de nuestra naturaleza, del mismo modo que tenemos que proteger, siempre, a las personas», ha dicho, asegurando haberlo hecho «creyendo como nunca en los servicios públicos, la salud, la educación, la atención a la dependencia, la ocupación de calidad, los servicios sociales y la vivienda».

«Lo hemos hecho porque creemos en ellos, sí, pero también porque estos años hemos aprendido que no hay nada que valga más que una vida. Y, en Baleares, queremos vidas que merezcan la pena. Plenas. Llenas… de derechos, donde no quepa la violencia, dónde ser mujer no sea un factor de riesgo, donde el hogar donde nazcas no determine las oportunidades de futuro y donde formarte y trabajar de aquello que quieres viviendo en una vivienda digna no sea una utopía», ha destacado.

Por otro lado, Armengol ha valorado que «el año que viene Baleares tendrán un 72% más de vivienda pública que en 2015 y consolidarán el ciclo de construcción más grande de la democracia». «Ponemos al alcance de todo el mundo pisos vacíos y activamos una nueva medida para financiar la entrada a una hipoteca», ha destacado. Si bien, ha matizado, «no basta». Y, por este motivo, ha considerado necesario «dar continuidad a estas políticas para generar un parque de vivienda que garantice que el derecho a tener siempre un hogar sea para todo el mundo».

«El objetivo», ha incidido, «es mejorar la vida de los ciudadanos, porque somos absolutamente conscientes que hay personas que lo pasen mal y, por eso, hemos activado un nuevo escudo social», que ha hecho posible «que las familias con hijos universitarios recuperen dinero de las matrículas y las que tienen niños en la escuela dispongan de ayudas para conciliación y extraescolares». También, gracias a este, «se facilita el consumo de productos locales, beca a estudiantes de FP que tengan que desplazarse de isla y da prestación extraordinaria a trabajadores que lo tendrán más complicado para pasar el invierno».

«Hace falta salir juntos», ha reiterado Armengol, quien ha abogado porque «igual que las pensiones suben más que nunca, los salarios también lo hagan». «El objetivo de nuestra economía tiene que ser que todo el mundo pueda mejorar, lo que exige una sociedad que haga de la innovación, la calidad, la diversificación y la cooperación sus herramientas», ha hecho hincapié.

Así, ha valorado la creación de medidas para que «la oportunidad única» que son los fondos europeos llegue a las empresas. También, que «Baleares sea la sociedad que gana más calidad en la ocupación, la que tiene las tasas de empleo más bajas jamás registradas y la que cerrará este año 2022 con un crecimiento económico que triplica el del conjunto del Estado». Y, los cambios estructurales que «han llegado para quedarse», como la gratuidad de la escolarización de los niños de 2-3 años, los nuevos derechos feministas alcanzados o que 220 víctimas del franquismo hayan sido exhumadas.

Para terminar su discurso, Armengol ha celebrado que «frente a quién utiliza la política como herramienta de confrontación y tiene como único objetivo la destrucción de los consensos, en las Islas se ha sabido hacer del diálogo una manera de hacer política».

«Ahora, con el diálogo como eje vertebrador; que hemos pactado juntos un plan estratégico de inversiones 2030 para avanzar hacia nuestros sueños; que hemos conseguido que se reconozca la insularidad y recibir los recursos que merecemos, podemos decir que 2022 ha sido el año de la completa recuperación económica y social, y avanzar que 2023 será el de la consolidación de una transformación histórica e imparable», ha dicho.