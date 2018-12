La sobreactuación del PSOE y Podemos en Andalucía

Este jueves Andalucía ha cerrado una era. Atrás quedan los 37 años de Gobierno ininterrumpido del PSOE. Los socialistas liderados hoy por Susana Díaz han tenido que ceder el cetro de mando de la Junta y pasar a ocupar la bancada de la oposición. Una sensación que debe resultarles extraña y que ahora por mandato plenamente democrático están obligados a experimentar. Con el apoyo de VOX, Ciudadanos preside el Parlamento autonómico y el PP, por primera vez en la historia de los populares, se hará con la Presidencia de uno de los bastiones tradicionales de la izquierda española.

Este pacto entre las tres formaciones políticas no es ninguna “traición a España y nuestra democracia”, tal y como aseguran algunos dirigentes socialistas como Rafael Simancas. Esta rúbrica gubernamental de la derecha y el centroderecha en Andalucía no es más que el cumplimiento de la voluntad de los andaluces. Díaz, que cosechó uno de los peores resultados de su partido en los últimos años, ha sido castigada por las cesiones de Pedro Sánchez a los golpistas catalanes y por los EREs que convierten a la región en una de las más corruptas. No pueden escudarse ahora en la existencia de un complot contra ellos por parte del PP y Ciudadanos, en alianza con los de Santiago Abascal, cuando han dejado una Andalucía que se desmorona económica y socialmente.

Los andaluces han pedido la regeneración política a través del sufragio, un pilar básico de nuestra democracia y sin el cual el sistema político español saltaría por los aires. No debe olvidar la izquierda que son los ciudadanos los que con sus votos ponen y quitan a los gobernantes, si la derecha obra de manera incorrecta en Andalucía también será castigada en las urnas. Por ello, el PSOE y Adelante Andalucía–una de las múltiples marcas de Podemos– deben aceptar de manera galante las reglas del juego democrático siempre y no sólo cuando ellos se alzan con la victoria.