A la trena el que reincida

No hay matices que valgan en el cumplimiento de la ley. Se cumple o no se cumple. Sin más. Por eso, los golpistas en libertad condicional que osen votar al prófugo Carles Puigdemont deberán volver a la cárcel de manera inmediata. Sería un desafío al Estado —y un insulto a todos los españoles que cumplen con la ley— que volvieran a las andadas apoyando a una persona que no sólo ha ido contra España, sino que además ni siquiera ha tenido la valentía de rendir cuentas ante los tribunales por el golpe de Estado. Escondido en Bruselas, de show en show, votar a Puigdemont sería votar a la ilegalidad más supina.

El Tribunal Supremo y los equipos jurídicos del Estado deben ser inclementes en ese sentido. Roger Torrent ha dado el primer paso hacia el esperpento proponiendo a Puigdemont como candidato “legítimo” a presidir la Generalitat. Algo que habla bien a las claras de quién es realmente el nuevo presidente del Parlament y de cuál es su sesgo radical. A partir de ahora, las instituciones públicas deben seguir con lupa cada una de las acciones que acaezcan en la cámara autonómica. Actualmente, hay nueve diputados en libertad condicional. Todos ellos tendrán que cuidar mucho sus casos si no quieren volver a estar entre rejas.

Carmen Forcadell —que pagó una fianza de 150.000 euros a cambio de su libertad— Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa, Lluis Guinó, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó son los diputados a los que los poderes judiciales deberán vigilar con celo ante cualquier actitud susceptible de delito. Hasta el momento, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha actuado con suma congruencia en todas sus decisiones. Es una de las mayores garantías que ahora mismo posee nuestro Estado de Derecho. El Gobierno, además, ya ha advertido de que impedirá que se celebre el pleno de investidura si tiene la más mínima sospecha de que Puigdemont intenta acudir al Parlament. En estos momentos tan delicados la unidad de acción es indispensable. El golpista que reincida tiene que ir a la trena.