¡Solo en Black Friday!: Consigue los mejores Smart TV OLED del mercado a precios increíbles

Líderes en calidad de imagen, en LG llevan años ofreciendo la mejor calidad de imagen con sus televisores inteligentes. Los creadores del único negro puro lideran el mercado OLED desde hace más de una década con modelos de TV avanzados no solo a nivel de funciones, sino también a nivel de imagen por unos contrastes infinitos y colores más vivos que nunca. Esto hace que LG OLED sea el TV favorito para los amantes del cine. Y ahora quieren que disfrutes de su avanzada propuesta con unos precios increíbles.

LG, los creadores de la tecnología OLED, padres de los paneles LG OLED evo, te invitan a disfrutar de una experiencia audiovisual totalmente inmersiva y puntera. De cara a este Black Friday, han diseñado todo un catálogo de ofertones en packs de Smart TV LG y barras de sonido para que montes la configuración perfecta en tu salón y te sumerjas como nunca en tus películas, series, partidos, documentales y videojuegos favoritos.

Monta tu cine en casa con LG

LG cuenta con el potente sistema operativo webOS 24 que le ha llevado a ser el número 1 en ventas. Cada año los usuarios de LG estrenarán Smart TV, ya que recibirán un sistema operativo nuevo, no es una actualización como otras. Si compras ahora una de las Smart TV LG OLED tendrás 5 años de mejoras del sistema operativo con las novedades del año siguiente y la evolución de la IA. Así se potenciará todas sus posibilidades y te permitirá disfrutar de todas las apps más importantes del momento así como las nuevas aplicaciones que se desarrollen en el futuro.

Aunque lo mejor es que, para este Black Friday, van a tirar la casa por la ventana con grandes descuentos y packs a precios increíbles, destacando su promoción Life’s Good Days Navidad, que regala hasta 5000 € al comprar una TV OLED o QNED y hasta 300 € si te llevas una barra de sonido.

Una promoción que tira la casa por la ventana del 4 de noviembre al 6 de enero y con la que por fin vas a poder conseguir ese televisor de cine LG OLED con el que siempre soñaste. ¿Quieres ver algunos de los mejores packs de Smart TV y barra de sonido de LG que están de oferta? Sigue leyendo y aprovecha, porque si los compras a través de la tienda oficial de LG, podrás financiarlos en varias mensualidades al 0% y los recibirás gratis en casa. Y eso no es todo, porque LG te ofrece 5 años de garantía en sus dispositivos de audio.

La combinación ganadora de tamaño, calidad y sonido está en este pack. Si quieres una pantalla enorme, con los colores más profundos y realistas y una nitidez sin igual, esta combinación de Smart TV LG OLED evo de 83 pulgadas con la barra de sonido LG SC9S es para ti. Panel OLED a resolución 4K, con 120 Hz de refresco, Dolby Vision, HDR10 y HLG para una calidad de imagen sin igual, apoyada por el procesador 4K a9 Gen7 que usa IA para mejorar la navegación por las apps y la calidad y fluidez de la imagen.

Gracias a la tecnología WOW Synergy, acompañar esta TV con la barra de sonido de LG es la mejor opción posible, porque se sincroniza automáticamente sin cables, potencias su sonido y permite controlarlo todo con el mando del televisor. 400 W de potencia y 3.1.3 canales con Dolby Atmos te están esperando.

Comprar en LG por (5.798€) 3.690,41€

¿Te gusta todo lo que ofrecía la combinación anterior, pero no necesitas una pantalla tan grande? En ese caso, puedes optar por este pack. Te ofrece exactamente las mismas calidades y tecnologías, con el procesador a9 potenciado con IA, 120 Hz, panel OLED y el sistema operativo WebOS24. ¿La diferencia? Sus 77 pulgadas de tamaño, más que suficientes para apreciar cada pequeño detalle gracias a la resolución 4K.

Con la compra de este pack te llevas además la barra de sonido SC9S, que añade un plus a tu experiencia gracias a su sincronización automática y sus 400 W de potencia. Una calidad de imagen y sonido para sumergirte en tus contenidos favoritos.

Comprar en LG por (4.398€) 2.791,91€

La última propuesta de los packs LG OLED evo con la barra de sonido SC9S de LG es esta combinación. Disfruta de todas las calidades y avances tecnológicos que hemos mencionado en las anteriores Smart TV LG, pero con un televisor de 65 pulgadas. Una opción perfecta si no tienes tanto espacio en tu salón o simplemente no quieres una pantalla tan grande, pero no quieres perderte tampoco el contraste infinito de sus paneles OLED, los colores negros puros y la experiencia inmersiva de la barra con Dolby Atmos.

El pack más económico para tener una calidad de imagen y sonido sin precedentes.

Comprar en LG por (3.498€) 2.243,84€

El procesador más avanzado de LG, junto con sus mejores paneles OLED. Esa es la propuesta de las LG OLED evo, y en lo que destaca este pack con un televisor de 83 pulgadas acompañado de una barra de sonido SG10T. Esta TV ofrece una resolución 4K a 120 Hz que cobra vida gracias al contraste y los colores del panel OLED, acompañado por el procesador a11 con IA. Usa esta tecnología para elevar la calidad de imagen y ajustarla al tipo de contenido, así como al ambiente de la habitación.

Un sistema avanzadísimo que, además, te permite disfrutar de una experiencia multimedia de lo más completa gracias al sistema operativo WebOS24 para que accedas a infinidad de contenidos por streaming e incluso al juego en la nube. ¿La guinda de esta propuesta? La barra de sonido SG10T de LG, que se sincroniza automáticamente, aprovecha sus altavoces integrados y te facilita control total desde el televisor para disfrutar de la imagen y sonido que mereces.

Comprar en LG por (7.298€) 4.491,12€

¿Te gusta todo lo que ofrece la combinación LG OLED evo y la barra de sonido SG10T de LG, pero no quieres una pantalla tan grande? Aquí tienes una opción más pequeña, con televisor de 77 pulgadas. Menos tamaño, pero misma experiencia a nivel de calidad, facilidades de uso, posibilidades e inmersión.

La IA más avanzada, la resolución más alta, una fluidez total gracias a los 120 Hz y un sonido que te trasladará a cada escena gracias a su inmersividad y facilidades. Es una de las mejores opciones en relación calidad/precio que además de un gran descuento tiene 300€ de cashback.

Comprar en LG por (5.098€) 3.492,88€

La última de nuestras propuestas es este pack de LG OLED evo de 65 pulgadas con la barra de sonido SG10T. Apuesta por un modelo de televisión algo más pequeño en el que no te va a faltar ni detalle, ni color, ni calidad. Una experiencia totalmente satisfactoria tanto por imagen como por su sonido, bajo el potente sistema operativo WebOS 24, procesador 4K con IA α11.

Aprovecha la promoción Life’s Good Days Navidad y consigue este pack LG con 200€ de cashback.

Comprar en LG por (2.794€) 2.594,73€

Si prefieres comprar solo una TV y buscar otra opción de sonido, LG quiere darte todas las facilidades posibles. Y lo mejor de todo es que la barra de sonido S95TR se encuentra con un 31% de descuento, más el 5% de descuento de bienvenida en LG.com y gracias a la promoción de cashback, en la que te ofrecen 300 de reembolso, puedes conseguir la barra por 552,8 € en vez de 1299 €. En total un 57 % de descuento y un ahorro de 746.2€ en las ofertas del Black Friday de LG.

Este modelo transforma cualquier habitación en una sala de cine con sus 810 W de potencia y su sistema 9.1.5, además de las tecnologías Dolby Atmos y DTS. Un sonido 3D que lo envuelve todo y que, además, es sumamente fácil de instalar gracias a los altavoces traseros inalámbricos y su triple altavoz vertical. Todo esto, acompañado de la función AI Room Calibration Pro que ajusta el sonido al entorno y el modo AI Sound Pro, que optimiza el sonido según el contenido de tu televisor. Es el complemento perfecto para tu TV LG.

Comprar en LG por (1.299€) 597,75€

Seis packs de smart TV LG con barra de sonido diferentes, seis grandes oportunidades de poder disfrutar de esa calidad que siempre quisiste tener al ver tus series o películas favoritas. La calidad de estos modelos viene ahora acompañada de las facilidades que ofrece LG a través de su tienda oficial y de una promoción que te da el empujón que siempre necesitaste. Si quieres disfrutar de hasta 5000 € de cashback al hacer tus compras, no te lo pienses más y aprovecha la promoción Life’s Good Days Navidad.

