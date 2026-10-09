Realme 5: Este reloj cuadrado aguanta hasta 14 días sin cargador y está dejando en ridículo a los smartwatch caros

Finalmente, te has rendido y vas a dar el paso: te vas a comprar un smartwatch. El problema es que estás buscando muchos modelos y, o son muy caros, o se quedan muy cortos. Con el Realme Watch 5 eso no pasa, porque es uno de los mejores relojes smart en calidad/precio, tiene un diseño deportivo que pega con todo y, además, está rebajado ahora mismo.

Es un reloj pensado para deportistas, pero que también cumple muy bien para el día a día gracias a su conectividad y sistemas de notificaciones. Te va a sorprender.

Por qué te lo recomendamos

Te da hasta 14 días de autonomía gracias a su batería. Pocos lo igualan.

La pantalla AMOLED de 1,97 pulgadas tiene 600 nits de brillo. ¿Qué significa eso? Que podrás verla bajo el sol sin problemas.

Tiene un GPS con 5 sistemas de geolocalización y brújula. Perfecto si lo tuyo es el senderismo o el running.

Cuenta con más de 100 modos deportivos y tiene certificación IP68: es totalmente resistente al agua.

Realme Watch 5

Hay quienes compran relojes inteligentes para entrenar y quienes lo hacen para controlar su salud. Lo mejor del Realme Watch 5 es que no te hace elegir, porque logra ambas cosas a la perfección. Tiene 108 modos deportivos, monitoriza el sueño, la frecuencia cardíaca y hasta tu actividad. Y además tiene un potentísimo GPS que te localiza perfectamente en todo momento. Luego a eso hay que sumar su conexión Bluetooth con móviles, que te da control sobre ellos y te permite gestionar notificaciones, mensajes, música y más. Todo ello con un diseño deportivo que, la verdad, no desentona con nada.

Te lo recomendamos sobre todo si te va el senderismo o quieres mejorar entrenando, gracias a sus modos deportivos y sistemas de monitorización. Ahora bien, si solo quieres un reloj que te ahorre tener que sacar el móvil cada dos por tres, también es muy buena opción. Eso sí, no cuenta con memoria interna para fotos o música.

¿Qué dicen las reseñas?

Como verás con las reseñas que hemos podido recopilar, el mensaje es claro: la relación calidad/precio de este reloj es casi imbatible. Los usuarios están encantados con su batería, prestaciones y diseño:

«Relación calidad / precio inmejorable. Material plástico pero de alto valor estético. Medidas razonables para precio.»

«Excelente reloj calidad precio, la estética y funcionalidad están muy bien, se siente rápido en la transición de pantallas, se ve a plena luz del sol.»

«Reloj muy bonito. Pantalla hermosa. Responde rápidamente. La batería dura mucho tiempo (lo he estado usando durante 4 días y todavía está al 43%).»

Sin aranceles, con descuento y con la posibilidad de recibirlo en tan solo 24 horas si lo pides temprano. AliExpress te lo pone bastante fácil con esta oferta, ¿lo vas a comprar?

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