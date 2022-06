El mueble que te faltaba para darle ese toque especial a la habitación ¡Ahora con un 38% de descuento en Amazon!

Por fin tenemos tiempo libre, energía, horas de luz… es el momento de ponernos manos a la obra y rematar ese espacio vacío que nos quedaba en el comedor, o cambiar la estantería vieja de esa madera que no pega nada con nuestra mesa nueva. Y queremos algo que sea económico, pero también bonito y útil.

Con el armario de 4 estantes de Movian, conseguiremos aprovechar el espacio de una forma óptima, al mismo tiempo que le damos a la habitación un toque elegante. Y es que las cosas recogidas, ordenadas y en su sitio, hacen de nuestro hogar un lugar mucho mejor; una casa bien organizada, es una casa más grande.

Además, ahora lo puedes comprar en Amazon aprovechando su descuento del 28%. En vez de pagar los más de 40 euros que cuesta habitualmente, solo tendrás que pagar 25,59€. Suena bien, ¿verdad?

Movian, mueble con balda

Este armario tiene unas dimensiones de 41.4 centímetros de largo por 116.6 centímetros de alto, por lo que podremos colocarlo prácticamente en cualquier sitio. Por otro lado, cada estante tiene unas medidas internas de 39 x 32 centímetros. Ideal para colocar libros y figuras decorativas.

Además, cada estante tiene una capacidad de carga de 6 kilogramos, lo que nos da un total de 24. Más que suficiente para cualquier cosa que queramos guardar en un armario. Y si lo que te preocupa es el tamaño, tranquilo… las baldas son regulables, podrás adaptar la altura de las estanterías a aquello que necesites.

Pero a lo mejor no quieres solo un armario de cuatro estantes, tal vez sea insuficiente para tu colección de miniaturas, en constante crecimiento; o te sirve para los libros que tienes ahora, pero no para los que tendrás el año próximo… pues no te preocupes, porque este armario se puede combinar perfectamente con el resto de los estantes de la gama Basic Storage Shelf para ampliar tu espacio de almacenamiento sin castigar la estética.

Y vamos con algo muy importante en los tiempos que corren: estos armarios no están hechos con cualquier madera. Toda la madera utilizada para su fabricación procede de bosques bien gestionados, con certificado FSC (Forest Stewardship Council).

Aprovecha este descuento del 28% en Amazon, y hazte con el armario que andabas buscando, a un precio mucho más reducido. Que no se te pase el tiempo porque la oferta es por tiempo limitado. ¡Aprovecha!

