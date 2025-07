Estas vacaciones te podrás llevar hasta 8.000 libros en la mano gracias a este ebook de Amazon que está 40 € más barato por el Prime Day 2025

Si te apasiona leer, seguro que has estado mirando ebooks durante muchos años, pero te has topado o bien con modelos baratos que no son demasiado buenos o con modelos demasiado caros. Amazon lleva muchos años ofreciendo productos de este tipo, que además son famosos por usar la pantalla estilo papel para una lectura más cómoda. ¿Llevas tiempo ojeándolos pero sin decidirte a comprarlos? Pues ahora es el momento, porque el Prime Day ha rebajado el Amazon Kindle Paperwhite a menos de 140 €.

Un modelo que tiene 7 pulgadas de pantalla y una batería que dura hasta 12 semanas, aunque lo mejor está en el interior, en su conexión con la propia Amazon para descargar libros automáticamente, su capacidad para almacenar miles de obras y su diseño, que es incluso resistente al agua. Es de los mejores ebooks que puedes encontrar, y más por ese precio.

Por qué lo recomendamos

Pantalla de buen tamaño y antirreflejos, por lo que es perfecta para leer mientras tomas el sol.

Tiene 16 GB de memoria, lo que da para hasta 8.000 libros, aunque también tiene acceso a la nube para guardar aún más.

La batería dura hasta 12 semanas con una sola carga.

Puedes ajustarle la luz como quieras y tiene un modo oscuro para que la vista descanse más al leer.

Amazon Kindle Paperwhite

Toda la lectura que quieras, en un aparato que cabe en una mano. Si por algo destaca el Amazon Kindle Paperwhite frente a la mayoría de ebooks es por el tamaño y calidad de su pantalla, su capacidad y su integración con Amazon. Tiene 16 GB, lo que da para almacenar hasta 8.000 libros en diferentes formatos, se sincroniza automáticamente con tus compras en Amazon, por lo que libro que compres, libro que aparece automáticamente en él, y además tiene almacenamiento en la nube para guardar aún más.

Es perfecto si te encanta la lectura, pero no puedes llevarte los libros contigo en tus vacaciones. Además, su pantalla te permite ajustar el tamaño de la letra, la iluminación o hasta el modo oscuro, perfecto para que la vista descanse. Vas a poder leer mientras tomas el sol sin problemas, incluso usarlo para buscar nuevas lecturas sin importar donde estés.

¿Qué opinan quienes lo tienen?

Lo ligero que es, la capacidad que tiene y lo cómoda que resulta la lectura es lo que más valoran las más de 5.200 opiniones positivas del Amazon Kindle Paperwhite. Aquí tienes unas cuantas:

«Siempre he sido amante de los libros físicos, pero tengo que admitir que este dispositivo me ha ganado por completo.»

«Recomendado 100% para los que no queráis complicaros la vida, calidad, facilidad de uso y vida útil de muchos años.»

«Siempre dije qué no iba a cambiar los libros por uno electrónico, pues, desde que lo compré, no he vuelto a leer en papel.»

Si aprovechas el Prime Day de Amazon, te puedes llevar ya este ebook por menos de 140 € y, si lo pides pronto, lo tendrás en casa al día siguiente. Perfecto si tienes un viaje a la vuelta de la esquina.

