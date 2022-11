Las mejores batidoras portátiles para que hagas tus zumos, batidos y smoothies

Son muchas las razones por las que deberías hacerte con una batidora portátil. En primer lugar, podrás preparar ricos batidos, zumos y smoothies mucho más sanos que si los compras ya preparados. También esto te permitirá añadir todos los ingredientes que te gusten, a diferencia de los que venden ya hechos. Por otro lado, también puedes añadir polvos proteicos a estas mezclas para cuando hagas deporte.

Este tipo de artículo, como su propio nombre indica, es portátil, por lo que sus medidas serán muy compactas y será ligera. Asimismo, esto implica que incorporan unas potentes baterías para que no estés obligado a enchufarlo a la luz mientras la usas. Todo ello con el fin de que puedas llevarla contigo a cualquier lugar.

Cabe destacar que también son muy sencillas de limpiar, ya que podrás añadir un poco de agua en su interior, echar un poco de jabón, cerrarla y encenderla. Con el movimiento giratorio de las cuchillas será suficiente para que quede impoluta y lista para volver a usarla de nuevo.

Por último, también es importante señalar que incorporan un cierre de seguridad para evitar que, si está mal cerrada, toda la mezcla se desparrame y luego tengas que limpiarla. Aunque el motivo más importante es para evitar que se salgan las cuclillas mientras está en funcionamiento y puedan lesionarte.

Hemos escogido las mejores batidoras portátiles de Amazon, para que puedas hacerte ricas recetas saludables y pongas a volar tu imaginación culinaria.

Con esta batidora podrás preparar todo tipo de zumos, batidos y smoothies en cuestión de segundos gracias a su potente motor de 220 V. Es muy silencioso, a diferencia de muchas otras del mercado, y triturará todo tipo de alimentos, incluso si están congelados.

Es muy sencilla de montar y de utilizar, ya que puede preparar hasta 15 mezclas. Ya que contiene 4 cuchillas súper afiladas para licuar todo lo que introduzcas, como trozos de fruta, frutos secos, verduras, e incluso podrás añadir proteína en polvo a estas mezclas.

Además, una de las peores partes de hacer tus batidos es limpiar después los utensilios, pero con esta no tendrás ese problema. Podrás eliminar todos los restos de una forma muy rápida y sencilla, ya que solo tendrás que añadir una gota de jabón y un poco de agua para que se autolimpie.

Tiene unas medidas de ‎25.2 cm x 10.3 cm x 10.2 cm y un peso de ‎630 g, perfecta para que la puedas llevar contigo a donde necesites, al trabajo, al gimnasio, de excursión… Cuenta también con un asa en la parte superior, la cual es imposible que se desprenda, para que te sea mucho más fácil transportarla.

Es inalámbrica, por lo que no necesitarás enchufarla a la luz para que funcione, solo tendrás que recargarla cuando la batería se agote. Podrás elegir entre el modelo de color rosa o el de color blanco, ¡escoge el que más te guste!

Esta batidora está confeccionada con materiales de alta calidad que no son tóxicos, como plástico de grado alimenticio, PC y ABS. Está libre de BPA, un compuesto que resulta perjudicial para la salud, mientras que la parte inferior es de silicona antideslizante. Esto permite que sea mucho más resistente ante golpes y caídas, ya que absorbe el impacto.

Incorpora funciones de seguridad, como un interruptor de detección magnética o la tecnología que hace que se pare en caso de que se separe el cuerpo y la parte inferior. De esta forma, se evitan accidentes si se abre accidentalmente.

Dispone de un conector USB para recargar la batería que incorpora. Esta tiene una capacidad de 2000 mAh, la cual estará completamente lista para usarla tras 3 – 5 horas de carga.

Es perfecta para hacer todo tipo de zumos y smoothies de frutas, verduras, proteínas, café, leche en polvo… Ya que tiene una capacidad de 380 ml. Asimismo, cuenta con un asa y unas medidas de 9 cm x 9 cm x 24 cm, perfecta para llevarla contigo a donde necesites, como la oficina o el gimnasio.

Cuenta con 6 cuchillas y un potente motor de 5 V, que te permitirá tener tus batidos listos en cuestión de segundos. ¡Y no solo eso! Es muy sencilla de limpiar, solo tendrás que llenarla con un poco de agua, una gota de jabón y encenderla para que se limpie con el movimiento de las cuchillas.

Este modelo en concreto es de color púrpura claro, pero está disponible en otros como azul, lavanda púrpura, negro, rosa púrpura, rosado, verde y violeta. ¡Hazte ya con la tuya!

Esta batidora de Ufesa destaca por ser capaz de preparar todos tus batidos o smoothies de lo que desees en poco tiempo. Su motor es de 5 V, y permite alcanzar una velocidad de 16500 revoluciones por minuto. Cuenta con 6 cuchillas muy afiladas para poder triturar los trozos de fruta, verdura o frutos secos sin dejar ningún grumo.

Es inalámbrica, por lo que cuenta con una potente batería de 2550 mAh, lo que dará para 20 usos con tan solo una carga. Además, podrás, precisamente, recargarla enchufándola a la luz, a un ordenador, a una batería portátil o cualquier otro dispositivo gracias al puerto USB que incorpora.

Está confeccionada con materiales de calidad, como el ‎acero inoxidable, que hará que se mantenga en perfectas condiciones a pesar del paso del tiempo, del uso y de los lavados.

Es muy fácil de usar, solo tendrás que pulsar el botón y la batidora se pondrá en marcha. Para apagarla, pulsa el botón on/off o espera 45 segundos hasta que se apague de manera automática.

Tiene unas medidas de ‎18.5 cm x 14.6 cm x 24 cm y pesa 730 gramos, perfecta para llevarla contigo a donde necesites. Además, cuenta con un bloqueo de seguridad que hace que no se encienda si las piezas no están cerradas correctamente. De esta forma, se consigue que no se escape la mezcla o las cuchillas provoquen un accidente.

Está disponible en color plateado, pero podrás elegir entre una verde y otra negra también, aunque estas últimas son batidoras de baso más grandes.

