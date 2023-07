Ilumina tu jardín por mucho menos: ¡Luces solares por menos de 8€ en AliExpress!

Si tienes un jardín, una terraza o incluso una buena azotea, seguramente necesitarás algo con lo que conseguir la iluminación perfecta al caer el sol. No puedes disfrutar bien de estos espacios si no puedes aprovecharlos con el frescor de la noche, y más en épocas como el verano. Por eso mismo, la idea de las luces solares de jardín siempre es recomendable. Son productos que iluminan, generan el ambiente ideal y, además, no consumen luz. ¿Y lo mejor de todo? Que AliExpress, una de las tiendas online más grandes del mundo, te va a ayudar a conseguirlas por mucho menos dinero.

Decimos esto porque el gigante asiático del e-commerce ha lanzado un descuento por tiempo limitado que deja el precio de estas Luces solares de jardín rebajado un 48%. En lugar de pagar los 14,92 € que suelen costar, te las puedes llevar a casa pagando menos de 7,80 €. La rebaja es ideal, y además se extiende incluso a la compra de packs de 12 luces. Pero, ¿son adecuadas para tu jardín o terraza? Sigue leyendo y lo descubrirás, porque vamos a contarte todo lo que debes saber de este producto.

Comprar en AliExpress por ( 14,92 € ) 7,76 €

Cada una de estas Luces solares de jardín está equipada con 12 LED en su interior con los que genera una luz de color blanco cálido que alcanza los 3000 K. Lo más interesante es que consigue un efecto titilante similar al de una llama, por lo que parecerá que has puesto varias antorchas en lugar de lámparas tradicionales y, gracias a su nivel IP65 de impermeabilidad, no pasará nada en caso de precipitaciones, porque seguirán funcionando perfectamente incluso bajo la lluvia.

El otro aspecto de especial interés es que no se alimentan por corriente eléctrica. En su parte superior, cuentan con un panel solar que, acompañado de una batería de ion litio de 300 mAh, ofrece hasta 12 horas de luz en verano y 5 horas de luz en invierno, aproximadamente, con solo 8 horas de exposición al sol. Podrás olvidarte por completo de cargarlas, ya que lo hacen automáticamente.

Tienen una altura máxima de unos 52 centímetros y se pueden comprar en packs de 1, 2, 4, 6, 8, 10 y hasta 12 unidades aprovechando el descuento que ofrece Aliexpress. Es la oportunidad ideal para conseguir una luz ambiental más agradable y llenar cualquier espacio al aire libre con iluminación, sobre todo porque puedes comprar cada una de estas lámparas solares casi a mitad de precio.

