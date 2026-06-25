IKEA tiene el armario blanco más completo del mercado y a menos precio: espejo, baldas regulables y un diseño eterno

El SONGESAND ofrece buena capacidad, un espejo de cuerpo entero perfecto para ver tus looks y un diseño que pega con cualquier dormitorio.

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Armario blanco Songesand
Armario blanco Songesand

Siempre tienes ropa por medio, tus cajones ya no dan para más y lo has decidido: necesitas un armario. ¿Has echado un vistazo al Armario blanco Songesand de IKEA? Es un mueble de casi 2 metros de alto con un interior totalmente configurable y personalizable y que, para rematar, está rebajado a menos de 180 € ahora mismo.

Si buscas un armario para tu dormitorio, para el cuarto de invitados o incluso para el cuarto de tus hijos, es una compra perfecta.

Una solución de limpieza pensada para hogares grandes, pequeños, con mascotas, sin mascotas y con diferentes tipos de suelo. Puede con todo.

Por qué lo recomendamos

  • No vas a necesitar espejo con él, ya que cuenta con uno de cuerpo entero integrado.
  • Las baldas y barras son regulables para que puedas configurar el interior a medida.
  • Tiene espacio para 25 camisas en la barra grande y 10 en la pequeña.
  • Mide 120 x 60 x 191 cm, así que puedes colocarlo en muchas partes de casa y aprovechar al máximo su espacio.

Comprar en IKEA por (229 €) 179 €

Armario blanco Songesand

Armario blanco Songesand

La clave del Armario blanco Songesand está en los detalles. Desde fuera parece un simple armario clásico, en color blanco y sin florituras. Pero ahí radica su versatilidad, y es que nunca pasa de moda. Además, es muy práctico. Para empezar, trae un espejo de cuerpo completo para que no necesites otro, y para terminar, cuenta con 3 baldas regulables y 2 barras para la ropa que dan para hasta 35 camisas en perchas. Tú lo colocas todo como quieras y como mejor se ajuste a tus necesidades, e incluso puedes comprar cajas y separadores de IKEA para completar el armario y estructurarlo como quieras. Mide 120 x 60 x 191 cm, así que ofrece mucho espacio para tu ropa. Eso sí, tienes que fijarlo a la pared para evitar sustos.

Es un armario pensado para dormitorios de matrimonio o individuales, para familias o para parejas. Un armario para todos.

¿Qué dicen las reseñas de este armario?

Que tiene muy buen tamaño, que queda genial en cualquier dormitorio y que es fácil de montar, aunque hay que ser muy cauteloso al nivelar las puertas. Aquí te dejamos varias reseñas reales de usuarios:

  • «Tamaño perfecto. Queda precioso. En fecha. 100% recomendable.»
  • «Es muy útil aunque no le vendría mal alguna cajonera. Yo compre 2 cómodas kullen y se las metí dentro, en las 2 puertas.»
  • «Lo compré para el cuarto de la niña y queda estupendo. Es fuerte, completo, amplio y muy resistente.»

Comprar en IKEA por (229 €) 179 €

Por otra parte, IKEA está ofreciendo un 15% de descuento extra en artículos de su outlet hasta el 7 de julio. Si haces este pedido ahora, podrás financiarlo en cuotas de hasta 59,70 € al mes y solicitar su envío a domicilio, o recogerlo en tienda. Tú decides.

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